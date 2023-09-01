В Україні створили перший бронекостюм для жінок. Дивіться, як він виглядає (фото)

В Україні презентували перший анатомічний жіночий бронекостюм "Рута Люта". Його розробила із сучасного технологічного бронезахисту вітчизняна компанія "Українська Броня".

Про це повідомив виробник у Facebook.

Чим особливий такий бронекостюм

Цей костюм відрізняється від чоловічого формою бронежилету. Його розробили з урахуванням анатомії і фізіології жіночого тіла.

Також цей бронекостюм значно легший за чоловічий і має збільшену на 500 % площу протиуламкового захисту порівняно з балістичними плитами. Це значно підвищує шанси уникнути поранень.

У костюмі є кишеня для балістичної плити, яку винесли назовні. Ця модифікація робить костюм комфортнішим, оскільки допомагає уникнути натирання і порушення кровообігу в області грудей.

"Розробка першого анатомічного жіночого бронекостюму - велика відповідальність, адже необхідно було врахувати побажання військовослужбовців, вимоги Міноборони, а також рекомендації медиків. Але тривала та наполеглива робота дала бажаний результат. Тепер жінки в українській армії зможуть отримати якісний та надійний бронезахист, який справді захищатиме, а не заважатиме", - заявляють у компанії.

Ось так виглядають жіночі бронекостюми (фото: Рух VETERANKA)

Бронекостюми доступні навіть у найменших розмірах

Костюм складається з бронежилета, окремих модулів, що забезпечують захист шиї, плечей, живота, паху та зовнішньої частини стегон. У нього також є броньований розвантажувальний пояс з плечовими лямками. Костюми доступні у 4 розмірах: XS, S, M, L.

Виробники також зазначають, що комплект не містить бронеплит, тому їх треба докуповувати окремо.

Ціни на бронекостюм коливаються від 48 630 до 51 894 грн, залежно від розміру виробу.

Ось так виглядає перший жіночий анатомічний бронекостюм (фото: "Українська броня")