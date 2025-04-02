Нова шахрайська схема з "відеокружечками" у Telegram: як не потрапити в пастку

Шахраї в Україні винайшли нову схему обману користувачів Telegram за допомогою популярних "відеокружечків".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соціальний проект "BRAMA".
Аферисти створюють фейкові голосові "кружечки", за допомогою яких обманом виманюють гроші або поширюють шкідливі посилання.
Зловмисники зламують акаунти користувачів і завантажують їхні голосові повідомлення. Потім вони за допомогою монтажу створюють підроблений діалог, де нібито ви самі просите у друзів гроші або відправляєте їм фішингове посилання. Після цього шахраї розсилають підробку вашим знайомим, намагаючись обдурити їх від вашого імені.
Що робити, якщо вам надіслали підозріле голосове повідомлення:
З розвитком технологій шахраї знаходять дедалі хитріші способи обману, але уважність і пильність допоможуть вам не потрапити на їхні виверти.
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