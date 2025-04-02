Новая мошенническая схема с "видеокружочками" в Telegram: как не попасть в ловушку

Аферисты создают фейковые голосовые "кружочки", с помощью которых обманом выманивают деньги или распространяют вредоносные ссылки.

Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и скачивают их голосовые сообщения. Затем они с помощью монтажа создают поддельный диалог, где якобы вы сами просите у друзей деньги или отправляете им фишинговую ссылку. После этого мошенники рассылают подделку вашим знакомым, пытаясь обмануть их от вашего имени.

Как выглядит мошенническая схема (фото: "BRAMA")

Что делать, если вам прислали подозрительное голосовое сообщение:

Не спешите переводить деньги или переходить по ссылке

Попросите отправителя написать в другом мессенджере или позвонить вам - так можно убедиться, что это действительно ваш знакомый

Проверьте аккаунт друга - если у него пропала аватарка или изменился никнейм, возможно, его профиль взломан

Сообщите человеку о подозрительной активности - возможно, он даже не знает, что от его имени рассылаются фейковые сообщения.

С развитием технологий мошенники находят всё более хитрые способы обмана, но внимательность и бдительность помогут вам не попасться на их уловки.