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ChatGPT більше не потрібен? Нейромережа Grok від Ілона Маска з'явилася в Telegram

Середа 26 березня 2025 14:00
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ChatGPT більше не потрібен? Нейромережа Grok від Ілона Маска з'явилася в Telegram Нейромережа Grok тепер доступна в Telegram (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Американський підприємець, глава Департаменту ефективності уряду США (DOGE) і власник соцмережі X Ілон Маск підтвердив, що чат-бот зі штучним інтелектом Grok тепер доступний у месенджері Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний акаунт Grok в X (Twitter).

"Grok тепер у Telegram", - написав Маск в X, не розкриваючи подробиць.

У команді Grok уточнили, що для використання чат-бота в Telegram потрібна підписка Premium. Користувачам потрібно знайти офіційного бота @GrokAI і почати спілкування, проте розширені функції доступні тільки в додатку Grok або на X.

"Щоб скористатися Grok у Telegram, оформіть підписку Premium, знайдіть @GrokAI і почніть чат. Для підписників Premium це безкоштовно, але такі функції, як "Think" і "DeepSearch", працюють тільки в застосунку Grok або на X. Будьте уважні - існує безліч схожих ботів, використовуйте тільки офіційного GrokAI", - повідомили в компанії.

Варто зазначити, що наприкінці грудня 2024 року соцмережа X надала безкоштовний доступ до Grok 2 для всіх користувачів. Чат-бот відповідає на запити швидше, ніж ChatGPT, генерує зображення високої якості та працює з кодом.

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