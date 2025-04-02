ua en ru
Ср, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Нова шахрайська схема з "відеокружечками" у Telegram: як не потрапити в пастку

Середа 02 квітня 2025 13:17
UA EN RU
Нова шахрайська схема з "відеокружечками" у Telegram: як не потрапити в пастку Шахраї використовують "кружечки" для обману (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Шахраї в Україні винайшли нову схему обману користувачів Telegram за допомогою популярних "відеокружечків".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соціальний проект "BRAMA".

Аферисти створюють фейкові голосові "кружечки", за допомогою яких обманом виманюють гроші або поширюють шкідливі посилання.

Зловмисники зламують акаунти користувачів і завантажують їхні голосові повідомлення. Потім вони за допомогою монтажу створюють підроблений діалог, де нібито ви самі просите у друзів гроші або відправляєте їм фішингове посилання. Після цього шахраї розсилають підробку вашим знайомим, намагаючись обдурити їх від вашого імені.

Нова шахрайська схема з &quot;відеокружечками&quot; у Telegram: як не потрапити в пасткуЯкий вигляд має шахрайська схема (фото: "BRAMA")

Що робити, якщо вам надіслали підозріле голосове повідомлення:

  • Не поспішайте переказувати гроші або переходити за посиланням
  • Попросіть відправника написати в іншому месенджері або зателефонувати вам - так можна переконатися, що це дійсно ваш знайомий
  • Перевірте акаунт друга - якщо в нього зникла аватарка або змінився нікнейм, можливо, його профіль зламано
  • Повідомте людину про підозрілу активність - можливо, вона навіть не знає, що від її імені розсилаються фейкові повідомлення.

З розвитком технологій шахраї знаходять дедалі хитріші способи обману, але уважність і пильність допоможуть вам не потрапити на їхні виверти.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram Шахрайська схема Шахраї Додаток
NEWS
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна