Нова шахрайська схема з "відеокружечками" у Telegram: як не потрапити в пастку
Шахраї в Україні винайшли нову схему обману користувачів Telegram за допомогою популярних "відеокружечків".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соціальний проект "BRAMA".
Аферисти створюють фейкові голосові "кружечки", за допомогою яких обманом виманюють гроші або поширюють шкідливі посилання.
Зловмисники зламують акаунти користувачів і завантажують їхні голосові повідомлення. Потім вони за допомогою монтажу створюють підроблений діалог, де нібито ви самі просите у друзів гроші або відправляєте їм фішингове посилання. Після цього шахраї розсилають підробку вашим знайомим, намагаючись обдурити їх від вашого імені.
Який вигляд має шахрайська схема (фото: "BRAMA")
Що робити, якщо вам надіслали підозріле голосове повідомлення:
- Не поспішайте переказувати гроші або переходити за посиланням
- Попросіть відправника написати в іншому месенджері або зателефонувати вам - так можна переконатися, що це дійсно ваш знайомий
- Перевірте акаунт друга - якщо в нього зникла аватарка або змінився нікнейм, можливо, його профіль зламано
- Повідомте людину про підозрілу активність - можливо, вона навіть не знає, що від її імені розсилаються фейкові повідомлення.
З розвитком технологій шахраї знаходять дедалі хитріші способи обману, але уважність і пильність допоможуть вам не потрапити на їхні виверти.
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