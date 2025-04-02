ua en ru
Ср, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Новая мошенническая схема с "видеокружочками" в Telegram: как не попасть в ловушку

Среда 02 апреля 2025 13:17
UA EN RU
Новая мошенническая схема с "видеокружочками" в Telegram: как не попасть в ловушку Мошенники используют "кружочки" для обмана (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мошенники в Украине изобрели новую схему обмана пользователей Telegram с помощью популярных "видеокружочков".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на социальный проект "BRAMA".

Аферисты создают фейковые голосовые "кружочки", с помощью которых обманом выманивают деньги или распространяют вредоносные ссылки.

Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и скачивают их голосовые сообщения. Затем они с помощью монтажа создают поддельный диалог, где якобы вы сами просите у друзей деньги или отправляете им фишинговую ссылку. После этого мошенники рассылают подделку вашим знакомым, пытаясь обмануть их от вашего имени.

Новая мошенническая схема с &quot;видеокружочками&quot; в Telegram: как не попасть в ловушкуКак выглядит мошенническая схема (фото: "BRAMA")

Что делать, если вам прислали подозрительное голосовое сообщение:

  • Не спешите переводить деньги или переходить по ссылке
  • Попросите отправителя написать в другом мессенджере или позвонить вам - так можно убедиться, что это действительно ваш знакомый
  • Проверьте аккаунт друга - если у него пропала аватарка или изменился никнейм, возможно, его профиль взломан
  • Сообщите человеку о подозрительной активности - возможно, он даже не знает, что от его имени рассылаются фейковые сообщения.

С развитием технологий мошенники находят всё более хитрые способы обмана, но внимательность и бдительность помогут вам не попасться на их уловки.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram Мошенническая схема Мошенники Приложение
NEWS
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта