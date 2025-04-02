Новая мошенническая схема с "видеокружочками" в Telegram: как не попасть в ловушку
Мошенники в Украине изобрели новую схему обмана пользователей Telegram с помощью популярных "видеокружочков".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на социальный проект "BRAMA".
Аферисты создают фейковые голосовые "кружочки", с помощью которых обманом выманивают деньги или распространяют вредоносные ссылки.
Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и скачивают их голосовые сообщения. Затем они с помощью монтажа создают поддельный диалог, где якобы вы сами просите у друзей деньги или отправляете им фишинговую ссылку. После этого мошенники рассылают подделку вашим знакомым, пытаясь обмануть их от вашего имени.
Как выглядит мошенническая схема (фото: "BRAMA")
Что делать, если вам прислали подозрительное голосовое сообщение:
- Не спешите переводить деньги или переходить по ссылке
- Попросите отправителя написать в другом мессенджере или позвонить вам - так можно убедиться, что это действительно ваш знакомый
- Проверьте аккаунт друга - если у него пропала аватарка или изменился никнейм, возможно, его профиль взломан
- Сообщите человеку о подозрительной активности - возможно, он даже не знает, что от его имени рассылаются фейковые сообщения.
С развитием технологий мошенники находят всё более хитрые способы обмана, но внимательность и бдительность помогут вам не попасться на их уловки.
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