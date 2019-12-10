Нормандська зустріч: що їли та пили учасники (відео)

Нормандська зустріч (фото: president.gov.ua)

Зустріч нормандської четвірки в Парижі закінчилася пізно вночі

Нормандська зустріч відбулася 9 грудня у Парижі. Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель зібралася в розкішному Єлисейському палаці, де були обговорені питання розведення військ по "формулі Штайнмаєра", розмінування, обмін полоненими між Україною і Росією і транзит газу. Офіційна частина закінчилася вечерею - за стіл учасники переговорів сіли вже пізно ввечері.

Лідери країн прибули в палац близько 16:00. Зустріч Зеленського і Путіна відбулася після 21:00. Тет-а-тет вони розмовляли протягом 10-15 хвилин і ще близько години тривало спілкування делегацій України і Росії.

Після того, як спілкування Зеленського з Путіним закінчилося, всі учасники зустрічі в "нормандському форматі" змогли сісти за стіл.

На столі були холодні закуски, його офіціанти накрили, поки лідери чотирьох країн домовлялися. Швидше за все, вечеря проходила у форматі шведського столу і всі бажаючі могли пригощатися на власний розсуд.

Довольно скромный столик) Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Вечеря на нормандській зустрічі в Парижі 9 грудня

Під час зустрічі лідерів за круглим столом, і прес-конференції у них на столах завжди була вода.

Нормандська зустріч (фото: president.gov.ua)

А поки журналісти чекали, коли їх запросять, їм винесли воду. Прес-конференція почалася вже після опівночі. Судячи з відео, журналісти були дуже раді воді.

Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Журналістам на нормандській зустрічі винесли воду

Варто зазначити, що лідери чотирьох країн домовилися знову зустрітися вже через чотири місяці, а обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" має відбутися до 31 грудня.