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Норма чи тривожний сигнал: дерматолог розповіла, чому з родимки може рости волосся

Чому з родимок росте волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Родимки є у всіх людей і багато хто хвилюється, коли з них починає рости волосся. Дерматолог розповіла, що такий стан є нормою, але є важливий нюанс.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи можна виривати волосся з родимки та які ознаки повинні насторожити.

Чому на родимці росте волосся

За словами дерматолога Вікторії Ахтарнії, існує міф, що коли з родимки росте волосся, то це означає що вона точно доброякісна. Однак, це неправда.

Все тому, що волосяний фолікул знаходиться нижче дерми і коли меланома поверхнева то з неї теж може рости волосся.

Волосся, яке росте через родимку, не відрізняється від того, яке росте на інших ділянках шкіри, на шкірі голови. Іноді вони бувають товстішими і темнішими. Це пояснюється великим скупченням у зоні цибулини пігментних клітин, також хорошим кровообігом у ділянці.

Тому при будь-яких нових утвореннях варто звертатися до лікарів.

Чи можна виривати волосся

Важливо пам'ятати, що видалення товстого жорсткого волосся може призвести до травматизму новоутворення. Заборонено видаляти волосся з родимок воском та цукровою пастою. 

Не можна також голити волосся на родимці бритвою, оскільки високий ризик пошкодження верхнього шару невуса. До того ж можлива кровотеча, адже родимки часто пронизані численними капілярами.

Потрібно уважно ставитися до будь-яких змін шкірного покриву, а саме до родимок.

Ознаки небезпечних родимок

 

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить.

Також читайте, коли потрібно обстежувати родимки у дітей.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога Вікторії Ахтарнії та сайт Pulselight clinic.

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