Норма или тревожный сигнал: дерматолог рассказала, почему из родинки могут расти волосы

Почему на родинке растут волосы

По словам дерматолога Виктории Ахтарнии, существует миф, что когда из родинки растут волосы, то это означает, что она точно доброкачественная. Однако это неправда.

Все потому, что волосяной фолликул находится ниже дермы и когда меланома поверхностная то из нее тоже могут расти волосы.

Волосы, которые растут из-за родинки, не отличаются от того, какие растут на других участках кожи, на коже головы. Иногда они бывают более толстыми и темными.

Поэтому при любых новых образованиях следует обращаться к врачам.

Можно ли вырывать волосы

Важно помнить, что удаление толстых жестких волос может привести к травматизму новообразования.

Нельзя также брить волосы на родинке бритвой, поскольку высок риск повреждения верхнего слоя невуса. К тому же возможно кровотечение, ведь родинки часто пронизаны многочисленными капиллярами.

Нужно внимательно относиться к любым изменениям кожного покрова, а именно к родинкам.

Признаки опасных родинок