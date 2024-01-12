Лікар пояснила, що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить

У побуті дуже легко травмувати родимку. Якщо вона розташована на шиї, то її постійно натирає комірець, якщо на руках - манжети. Більшість травм не є небезпечними, але якщо родимка кровоточить, то потрібно звернутися до лікаря.

Про те, що робити, якщо травмували родимку, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу Клінік в Instagram .

Що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить

"Спочатку, давайте розвіємо черговий міф: якщо ви травмували здорову (доброякісну) родимку, вона ніколи не переродиться у злоякісну", - пояснює дерматолог Альона Жогло.

При травматизації родимки лікар радить не боятись і не переживати, адже травма здорової родимки нічим не відрізняється від звичайної рани і не має серйозних наслідків.

Як зупинити кров і обробити рану:

на шкірі немає крупних судин, тому кровотеча не буде критичною

затисніть рану на 5-10 хвилин до зупинки кровотечі

обробіть антисептиком

заклейте пластирем, щоб попередити повторну травматизацію

зверніться на огляд до лікаря

Як розпізнати злоякісну родимку

"Меланома може розвинутися зі звичайної родимки, яка вже є у людини на шкірі. Коли це стається, родимка зазнає видимих змін: зміна форми, розміру, кольору та іншого. Окрім шкіри, меланома може утворитися в очах, всередині тіла, наприклад, у носі та горлі, також на голові та шиї, шкірі під нігтями (більш рідкісні випадки)", - пояснюють у Центрі громадського здоров'я.

Вони додають, що будь-яка патологія шкіри, яка швидко росте або змінюється й не зникає, незалежно від того забарвлена ​​вона чи ні, мусить бути обстежена лікарем.

"Кровотеча - ознака більш запущеної меланоми. Якщо у вас на тілі з’явилася нова та незвична родимка, звертайтеся до лікаря", - радять у ЦГЗ.

Як розпізнати злоякісну родимку (фото: taslife.com/ua)