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Лікар пояснила, що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить

П'ятниця 12 січня 2024 20:46
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Лікар пояснила, що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить Чи може травмована родимка перерости у рак (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У побуті дуже легко травмувати родимку. Якщо вона розташована на шиї, то її постійно натирає комірець, якщо на руках - манжети. Більшість травм не є небезпечними, але якщо родимка кровоточить, то потрібно звернутися до лікаря.

Про те, що робити, якщо травмували родимку, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу Клінік в Instagram.

Що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить

"Спочатку, давайте розвіємо черговий міф: якщо ви травмували здорову (доброякісну) родимку, вона ніколи не переродиться у злоякісну", - пояснює дерматолог Альона Жогло.

При травматизації родимки лікар радить не боятись і не переживати, адже травма здорової родимки нічим не відрізняється від звичайної рани і не має серйозних наслідків.

Як зупинити кров і обробити рану:

  • на шкірі немає крупних судин, тому кровотеча не буде критичною
  • затисніть рану на 5-10 хвилин до зупинки кровотечі
  • обробіть антисептиком
  • заклейте пластирем, щоб попередити повторну травматизацію
  • зверніться на огляд до лікаря

Як розпізнати злоякісну родимку

"Меланома може розвинутися зі звичайної родимки, яка вже є у людини на шкірі. Коли це стається, родимка зазнає видимих змін: зміна форми, розміру, кольору та іншого. Окрім шкіри, меланома може утворитися в очах, всередині тіла, наприклад, у носі та горлі, також на голові та шиї, шкірі під нігтями (більш рідкісні випадки)", - пояснюють у Центрі громадського здоров'я.

Вони додають, що будь-яка патологія шкіри, яка швидко росте або змінюється й не зникає, незалежно від того забарвлена ​​вона чи ні, мусить бути обстежена лікарем.

"Кровотеча - ознака більш запущеної меланоми. Якщо у вас на тілі з’явилася нова та незвична родимка, звертайтеся до лікаря", - радять у ЦГЗ.

Абетка меланомиЯк розпізнати злоякісну родимку (фото: taslife.com/ua)

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