Лікар пояснила, що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить
У побуті дуже легко травмувати родимку. Якщо вона розташована на шиї, то її постійно натирає комірець, якщо на руках - манжети. Більшість травм не є небезпечними, але якщо родимка кровоточить, то потрібно звернутися до лікаря.
Про те, що робити, якщо травмували родимку, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ламалу Клінік в Instagram.
Що робити, якщо травмували родимку і вона кровоточить
"Спочатку, давайте розвіємо черговий міф: якщо ви травмували здорову (доброякісну) родимку, вона ніколи не переродиться у злоякісну", - пояснює дерматолог Альона Жогло.
При травматизації родимки лікар радить не боятись і не переживати, адже травма здорової родимки нічим не відрізняється від звичайної рани і не має серйозних наслідків.
Як зупинити кров і обробити рану:
- на шкірі немає крупних судин, тому кровотеча не буде критичною
- затисніть рану на 5-10 хвилин до зупинки кровотечі
- обробіть антисептиком
- заклейте пластирем, щоб попередити повторну травматизацію
- зверніться на огляд до лікаря
Як розпізнати злоякісну родимку
"Меланома може розвинутися зі звичайної родимки, яка вже є у людини на шкірі. Коли це стається, родимка зазнає видимих змін: зміна форми, розміру, кольору та іншого. Окрім шкіри, меланома може утворитися в очах, всередині тіла, наприклад, у носі та горлі, також на голові та шиї, шкірі під нігтями (більш рідкісні випадки)", - пояснюють у Центрі громадського здоров'я.
Вони додають, що будь-яка патологія шкіри, яка швидко росте або змінюється й не зникає, незалежно від того забарвлена вона чи ні, мусить бути обстежена лікарем.
"Кровотеча - ознака більш запущеної меланоми. Якщо у вас на тілі з’явилася нова та незвична родимка, звертайтеся до лікаря", - радять у ЦГЗ.
Як розпізнати злоякісну родимку (фото: taslife.com/ua)
Читайте також про те, кому треба обов'язково вакцинуватись проти грипу.
Раніше ми писали про те, чи можна приймати противірусні препарати для профілактики ГРЗ.