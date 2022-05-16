НМТ вместо ВНО: стало известно, какие будут вопросы

Для поступления в учебные заведения в 2022 году вместо ВНО необходимо сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Опубликовали перечень вопросов, которые будут в тесте.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко на сайте "Освитория".

Какие будут вопросы на НМТ

Как известно, состоится три сессии. В частности, с украинского языка будет 15 заданий - выбор правильного ответа из предоставленных 4 - 5 вариантов, 5 - на установление соответствия.

Математика: 14 заданий - выбор из 5 вариантов, 4 - на установление соответствия, 2 - с коротким неструктурированным ответом (записать решение задач).

История Украины: 15 заданий - выбор из 4 - 5 вариантов, 5 - на установление соответствия.

Также разрешено пользоваться справочными материалами по математике, черновиками.

После завершения тестирования участник увидит свои результаты за каждый блок. Далее следует найти шкалу перевода в 100 - 200 рейтинговых баллов, перевести и умножить на коэффициенты. Однако, можно просто дождаться официальных результатов.

Почему именно такие предметы

Сообщается, что украинский язык и математика уже были обязательными, поэтому все готовились их сдавать. Предметы имеют наивысшую прогностическую валидность, то есть если высокий результат из них, успеваемость в университете будет высока.

История Украины является определяющим предметом для формирования личности гражданина. Также это третий по популярности предмет. Вопрос на тесте будут касаться ближайшего периода: с 1914 года до начала 21-го века.

Как будет проходить тестирование

На входе надо будет показать паспортный документ (паспорт, документ в "Дие", загранпаспорт).

Кроме того, приглашения будут размещены на информационных страницах и в каждом кабинете инструктор ответит на организационные вопросы.

К тому же за границей все будет так же. Просто пункты - не в украинских школах, а инструкторами будут работать украиноязычные педагоги.