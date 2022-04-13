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На вступительное тестирование зарегистрировались более 320 тысяч человек, - МОН

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 05:51
На вступительное тестирование зарегистрировались более 320 тысяч человек, - МОН Фото: вступительная кампания в Украине проходит в условиях войны (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине уже более 320 тысяч абитуриентов прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования - Национального мультипредметного теста (НМТ), что будет проводиться вместо традиционного Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Чиновник обратил внимание, что для сдачи НМТ запланировано проведение трех сессий - основной и дополнительной в июле и специальной в сентябре.

Так, по данным Украинского центра оценки качества образования, по состоянию на 12 апреля 321 169 человек прошли полную процедуру регистрации для сдачи вступительного тестирования.

Отметим также, что МОН приняло решение о продлении до 19 апреля сроков формирования регистрационных карточек для участия в НМТ.

В мае каждый зарегистрировавшийся для сдачи мультимедийного теста для поступления в вузы на своей Информационной странице - https://zno.testportal.com.ua/info/login - обязательно должен подтвердить желание составлять НМТ и сообщить организаторам о том, в каком регионе он/она будет находиться в июле.

Ранее мы писали, как будет проходить вступительная кампания в этом году в условиях войны.

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