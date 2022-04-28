Школьникам разрешили пройти демонстрационный вариант вступительного теста: как это сделать

В Центре оценивания качества образования опубликовали демонстрационный вариант национального мультипредметного теста. Желающие поступить на бакалавра могут потренироваться проходить тест онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО .

Тест продлится 90 минут. Он состоит из 60 заданий по трем учебным предметам:

украинского языка (задание 1-20);

математики (задание 21-40);

истории Украины (задание 41-60).

"Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, длительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту", - говорится в сообщении.

Во время демонстрационного и реального теста можно выбирать последовательность выполнения заданий, возвращаться к предыдущим вопросам и изменять вариант ответа.

Пройти пробный онлайн-тест можно по ссылке. Если нет возможности работать в течение 90 минут за компьютером, можно скачать файл с демонстрационным вариантом, выполнить задание и сверить ответы.