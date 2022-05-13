Вместо ВНО: появился график сдачи вступительного теста для абитуриентов

В этом году из-за войны России против Украины вступительная кампания в вузы будет проводиться не через Внешнее независимое оценивание (ВНО), а Национальный мультипредметный тест. Сегодня появился график его сдачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Согласно календарному плану, тестирование будет проходить в три сессии: основная: 18 июля - 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальная: 12-16 сентября. Фото: график проведения мультипредметного теста Тем, кто до сих пор не успел создать регистрационную карточку для участия в Национальном мультпредметном тесте, нужно сделать это с 10 по 20 июня, а затем 8-12 июля на своей Информационной странице обязательно подтвердить желание сдать НМТ для участия в дополнительной сессии.