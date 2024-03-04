НМТ 2024 за кордоном. Де проходитиме тестування й коли реєструватися

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прямий ефір УЦОЯО розповідає, що відомо про НМТ 2024 за кордоном і коли потрібно зареєструватися на тестування.

В яких країнах можна буде пройти НМТ

За словами очільниці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко, станом на тепер зарано говорити про детальний перелік міст, в яких проводитиметься тестування за кордоном.

Це пов'язано з тим, що Україна досі не має остаточних домовленостей з усіма країнами. Деякі з них готові надати місця, проте їх менше, ніж сподівалися в УЦОЯО.

"Але можу зауважити й однозначно стверджувати, що кількість центрів у Польщі та у Німеччині, де перебуває найбільше наших вступників, дасть змогу всім охочим у цих країнах пройти оцінювання", - наголосила експерт.

Де саме відбуватиметься тестування

Минулого року тимчасові екзаменаційні центри за кордоном було створено в 53 містах 32 країн.

Тестування за кордоном проводилось так само як і в Україні - у спеціально обладнаних комп'ютерних центрах, де з учасниками працювали україномовні педагоги, навчені українськими експертами.

В УЦОЯО пояснили, що цьогоріч НМТ також проходитиме в тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ).

Водночас Вакуленко наголосила, що через можливий брак місць в деяких країнах, учасникам НМТ варто потурбуватися про вчасну реєстрацію (аби пройти тестування у найближчому ТЕЦ).

"На жаль в деяких країнах менше місць ніж ми на це сподівалися. Тому ті з вас, хто перебуває за кордоном, зважте на дати реєстрації й розгляньте можливість реєстрації у перші дні її проведення, для того, аби забезпечити можливість для себе пройти оцінювання в найближчому населеному пункті", - пояснила директорка УЦОЯО.

Коли реєструватись на НМТ 2024

Згідно з календарним планом організації та проведення НМТ у 2024 році, тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій:

основні сесії: 14 травня - 25 червня

додаткові сесії: 11-19 липня

Передбачено й два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ - основний та додатковий.

Основний етап реєстрації осіб для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно.

До 15 квітня зареєстрований учасник матиме змогу внести зміни в персональному кабінеті (змінити предмет на вибір на інший чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, в якому він бажає пройти тестування).

У додатковий період (10-15 травня) матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій:

особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації

ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації

При цьому зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

Календар НМТ 2024 (інфографіка: testportal.gov.ua)