НМТ 2024 за границей. Где будет проходить тестирование и когда регистрироваться

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в текущем 2024 году украинские выпускники смогут проходить за границей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямой эфир УЦОКО рассказывает, что известно о НМТ 2024 за рубежом и когда нужно зарегистрироваться на тестирование.

В каких странах можно будет пройти НМТ

По словам главы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко, на сегодняшний день рано говорить о детальном перечне городов, в которых будет проводиться тестирование за рубежом.

Это связано с тем, что у Украины до сих пор нет окончательных договоренностей со всеми странами. Некоторые из них готовы предоставить места, однако их меньше, чем надеялись в УЦОКО.

"Но могу заметить и однозначно утверждать, что количество центров в Польше и Германии, где находится больше всего наших поступающих, позволит всем желающим в этих странах пройти оценивание", - подчеркнула эксперт.

Где именно будет проходить тестирование

В прошлом году временные экзаменационные центры за границей были созданы в 53 городах 32 стран.

Тестирование за границей проводилось так же, как и в Украине - в специально оборудованных компьютерных центрах, где с участниками работали украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.

В УЦОКО объяснили, что в этом году НМТ также будет проходить во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ).

В то же время Вакуленко подчеркнула, что из-за возможной нехватки мест в некоторых странах, участникам НМТ следует позаботиться о своевременной регистрации (чтобы пройти тестирование в ближайшем ВЭЦ).

"К сожалению в некоторых странах меньше мест, чем мы на это надеялись. Поэтому те из вас, кто находится за границей, учтите даты регистрации и рассмотрите возможность регистрации в первые дни ее проведения, чтобы обеспечить возможность для себя пройти оценивание в ближайшем населенном пункте", - объяснила директор УЦОКО.

Когда регистрироваться на НМТ 2024

Согласно календарному плану организации и проведения НМТ в 2024 году, тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий:

основные сессии: 14 мая - 25 июня

дополнительные сессии: 11-19 июля

Предусмотрены и два периода регистрации лиц, желающих принять участие в НМТ - основной и дополнительный.

Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях НМТ продлится с 14 марта по 11 апреля включительно.

До 15 апреля зарегистрированный участник сможет внести изменения в персональном кабинете (изменить предмет по выбору на другой или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором он желает пройти тестирование).

В дополнительный период (10-15 мая) будут иметь возможность зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий:

лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации

те, кто регистрировался в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации

При этом изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

Календарь НМТ 2024 (инфографика: testportal.gov.ua)