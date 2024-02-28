Опублікували ще один варіант тренувальних тестів на НМТ 2024: де їх шукати
Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) підготували ще один варіант тестів для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію УЦОЯО.
Де шукати другий варіант тренувальних тестів
Раніше УЦОЯО уже оприлюднив перший варіант тренувальних тестів, укладених на основі матеріалів, що були використані на реальному тестуванні у 2023 році. Відтепер став доступний ще й другий варіант.
Добірки завдань, упорядковані на основі тестів, що було опублікували в розділі 4 тому ІІ офіційного звіту за підсумками НМТ-2023, з української мови, математики, історії України, іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької), біології, фізики та хімії подано в окремих pdf-файлах та розмістили на платформі "Всеукраїнська школа онлайн".
Щоб скористатися платформою:
- створіть обліковий запис на ній (якщо ще не зареєстровані)
- перейдіть до вкладки "Курси" й виберіть навчальний курс для 10 чи 11 класу
- відкрийте вкладку "НМТ 2023: другий варіант"
- натисніть на "Переглянути курс", а потім - на "Зареєструйтеся" - у такий спосіб ви отримаєте повний доступ до курсу для перегляду й виконання тестових завдань
Що відомо про цьогорічний НМТ
НМТ 2024 матиме дві сесії. Основна розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія триватиме до 19 липня.
Учасники НМТ мають скласти тести із чотирьох предметів в один день у визначеному ТЕЦ протягом 240 хвилин. На складання тесту з одного предмета відводитимуть 60 хвилин, після складання перших двох обов’язкових предметів (української мови та математики) передбачено перерву 20 хвилин.
Перший блок мультитесту міститиме завдання з української мови та математики, другий блок - завдання з історії України та предмета за вибором.
Четвертий предмет можна вибрати з переліку: українська література, біологія, географія, хімія, фізика, англійська, німецька, французька або іспанська мова.
Нагадаємо також, що українські випускники можуть скласти НМТ і в екзаменаційних центрах за кордоном. Поки список країн і міст ще не оприлюднили.
Раніше ми писали про те, коли розпочнеться реєстрація на НМТ 2024.
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