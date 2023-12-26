НМТ 2024: як проходитиме тестування і які предмети доведеться складати

Національний мультитест є обов'язковим для всіх, хто бажає вступати до ВНЗ України. Його можуть складати як цьогорічні одинадцятикласники, так і випускники попередніх років.
Про те, яким буде НМТ 2024, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання "Освіта.юа".
Для того, щоб скласти НМТ, потрібно надіслати реєстраційні документи до регіонального центру оцінювання якості освіти і отримати підтвердження. Про точні дати початку реєстрації на тестування повідомлять у наступному році.
НТМ 2024 розпочнеться у травні, а не червні-липні, як це було торік. Передбачено дві сесії складання тесту - основна і додаткова для тих, хто із поважних причин не зможе взяти участь в основній.
Національний мультипредметний тест у 2024 році буде проведений з чотирьох предметів шкільного курсу. Три предмети є обов’язковими:
Ще один предмет учасник має обрати самостійно з переліку:
Учасник має вибрати предмет, відштовхуючись від того, на яку спеціальність він поступатиме.
НМТ пройде в онлайн-режимі в спеціально визначених тимчасових екзаменаційних центрах на території України, а також у більшості країн Європи та деяких інших країнах світу.
Наголосимо, що варто записатись на НМТ одразу, як тільки відкриють реєстрацію, оскільки кількість охочих скласти тест у конкретному центрі може перевищувати кількість місць. Особливо це стосується закордонних центрів.
Учасники складатимуть усі чотири предмети в один день, двома двогодинними блоками з невеликою перервою між ними.
Брати участь у тестуванні можна лише один раз на рік. Перескладати тести у випадку незадовільного результату неможливо.
Після основної сесії учасники НМТ, які з об’єктивних причин не змогли взяти участь в основному тестуванні, зможуть скласти тести на додатковій сесії.
Підставами для участі у додатковій сесії можуть стати тривала повітряна тривога, хвороба, участь в олімпіадах, міжнародних спортивних змаганнях тощо.
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