НМТ 2024: як проходитиме тестування і які предмети доведеться складати

Коли проходитиме НМТ

Для того, щоб скласти НМТ, потрібно надіслати реєстраційні документи до регіонального центру оцінювання якості освіти і отримати підтвердження. Про точні дати початку реєстрації на тестування повідомлять у наступному році.

НТМ 2024 розпочнеться у травні, а не червні-липні, як це було торік. Передбачено дві сесії складання тесту - основна і додаткова для тих, хто із поважних причин не зможе взяти участь в основній.

Які предмети будуть на НМТ 2024

Національний мультипредметний тест у 2024 році буде проведений з чотирьох предметів шкільного курсу. Три предмети є обов’язковими:

українська мова

історія України

математика

Ще один предмет учасник має обрати самостійно з переліку:

українська література

біологія

хімія

фізика

географія

англійська

німецька

французька

іспанська мова

Учасник має вибрати предмет, відштовхуючись від того, на яку спеціальність він поступатиме.

Як проходитиме тестування

НМТ пройде в онлайн-режимі в спеціально визначених тимчасових екзаменаційних центрах на території України, а також у більшості країн Європи та деяких інших країнах світу.

Наголосимо, що варто записатись на НМТ одразу, як тільки відкриють реєстрацію, оскільки кількість охочих скласти тест у конкретному центрі може перевищувати кількість місць. Особливо це стосується закордонних центрів.

Учасники складатимуть усі чотири предмети в один день, двома двогодинними блоками з невеликою перервою між ними.

Брати участь у тестуванні можна лише один раз на рік. Перескладати тести у випадку незадовільного результату неможливо.

Після основної сесії учасники НМТ, які з об’єктивних причин не змогли взяти участь в основному тестуванні, зможуть скласти тести на додатковій сесії.

Підставами для участі у додатковій сесії можуть стати тривала повітряна тривога, хвороба, участь в олімпіадах, міжнародних спортивних змаганнях тощо.

Що треба знати про НМТ 2024 (фото: УЦОЯО)