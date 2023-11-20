Українцям пропонують безкоштовну підготовку до НМТ онлайн: де й коли долучатися до вебінарів

Вже відзавтра всі українці, котрі планують вступати до вищих навчальних закладів, отримають можливість долучитися до безкоштовних вебінарів, які допоможуть підготуватися до національного мультипредметного тесту - НМТ 2024.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Міністерство освіти й науки України, онлайн-платформа iLearn.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як майбутнім випускникам 11-х класів безкоштовно підготуватися до вступу до ВНЗ у 2024 році.

Що відомо про ініціативу

Безкоштовні вебінари для підготовки до НМТ з математики, української мови та історії України пропонує освітня онлайн-платформа iLearn (створена ГС "Освіторія").

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, iLearn вже п'ятий рік поспіль допомагає випускникам шкіл безкоштовно підготуватися до таких вступних випробувань, як НМТ чи ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання).

На платформі доступні навчальні вебінари, онлайн-курси з основних шкільних предметів (українська мова і література, математика, історія України, англійська мова, біологія), а також вебінари з профорієнтації.

Де й коли проходитимуть вебінари

У межах підготовки до НМТ 2024 вебінари проходитимуть щотижня у вівторок, середу та четвер - о 17:00.

Перші онлайн-заняття відбудуться:

21 листопада - з української мови

22 листопада - з історії України

23 листопада - з математики

У МОН наголосили, що перші три заняття можна буде переглянути на платформі iLearn, або на YouTube-каналі.

Водночас всі наступні заняття можна відвідувати лише наживо на платформі iLearn за умови попередньої реєстрації.

Хто проводитиме заняття

Вебінари з української мови проводитиме цьогорічний фіналіст світової премії Global Teacher Prize Артур Пройдаков.

Заняття з історії України - Артур Бабенко, а з математики - Юрій Захарійченко.

Окрім вебінарів, iLearn пропонує майбутнім вступникам і інші матеріали: