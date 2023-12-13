Бюджетних місць стане більше? В Україні планують змінити формат вступу до вишів

В Україні планують реформувати підхід до бюджетного фінансування вищої освіти. Зокрема, у МОН хочуть ввести систему державних грантів, що підвищує шанси абітурієнтів здобувати вищу освіту безкоштовно чи частково безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис заступника міністра освіти й науки Михайла Вінницького у Facebook .

Що таке гранти

Гранти - це безповоротна фінансова допомога для здобуття вищої освіти в цьому випадку. Тобто абітурієнти, які пройдуть певний "бюджетний поріг", отримають можливість на безкоштовну освіту.

Михайло Винницький зазначає, що скоро уряд запропонує на розгляд ВРУ новий підхід до бюджетного фінансування вищої освіти.

"Ми маємо відійти від "чорно-білого" поділу "бюджетник-контрактник". Замість сьогоднішніх 25% вступників, які отримують бюджетне фінансування, 50-60% студентів повинні отримувати державну підтримку здобуття освіти через гранти", - пише він.

При цьому грант може не покривати всю вартість навчання, але зробить можливим вступ на омріяну освітню програму в ЗВО.

Як працюватиме система

Сума гранту залежатиме від бала, який отримав абітурієнт на ЗНО/НМТ.

Якщо підтримка держави не покриває суму навчання повністю, іншу частину студент може фінансувати самостійно чи отримати пільговий кредит, соціальний грант.

Така можливість передбачена для вразливих категорій населення.

У МОН припускають, що конкуренція університетів за вступника з державним грантом може посилитися. Це своєю чергою сприятиме якості вищої освіти в Україні.

На які спеціальності грантів не буде

Водночас на спеціальності державного сектору економіки грантів не пропонуватимуть. Це, зокрема, лікарі, вчителі, атомні енергетики тощо.

Для інших держава повинна забезпечити можливості здобуття освіти за вільним вибором, пише Винницький.

Коли запрацює грантова освіта

За словами заступника очільника МОН, систему грантів для нових вступників запустять уже з вересня 2024 року.

"Завдяки цьому ми прогнозуємо, що вдвічі більше вступників зможуть отримати державну підтримку в здобутті якісної освіти в Україні. Велика кількість таких студентів матиме за мету реалізуватися в ІТ-галузі, що дасть потужний поштовх інноваціям та швидкій відбудові України", - підсумував Михайло Винницький.