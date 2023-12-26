НМТ 2024: как будет проходить тестирование и какие предметы придется сдавать

Когда будет проходить НМТ

Для того чтобы сдавать НМТ, нужно отправить регистрационные документы в региональный центр оценивания качества образования и получить подтверждение. О точных датах начала регистрации на тестирование сообщат в следующем году.

НТМ 2024 начнется в мае, а не в июне-июле, как это было в прошлом году. Предусмотрены две сессии сдачи теста - основная и дополнительная для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в основной.

Какие предметы будут на НМТ 2024

Национальный мультипредметный тест в 2024 году будет проведен по четырем предметам школьного курса. Три предмета являются обязательными:

украинский язык

история Украины

математика

Еще один предмет участник должен выбрать самостоятельно из перечня:

украинская литература

биология

химия

физика

география

английский

немецкий

французский

испанский язык

Участник должен выбрать предмет, отталкиваясь от того, на какую специальность он будет поступать.

Как будет проходить тестирование

НМТ пройдет в онлайн-режиме в специально определенных временных экзаменационных центрах на территории Украины, а также в большинстве стран Европы и других странах мира.

Отметим, что следует записаться на НМТ сразу, как только откроют регистрацию, поскольку количество желающих сдать тест в конкретном центре может превышать количество мест. Особенно это касается зарубежных центров.

Участники будут сдавать все четыре предмета в один день, двумя двухчасовыми блоками с небольшим перерывом между ними.

Участвовать в тестировании можно только один раз в год. Пересдавать тесты в случае неудовлетворительного результата невозможно.

После основной сессии участники НМТ, которые по объективным причинам не смогли принять участие в основном тестировании, смогут сдать тесты на дополнительной сессии.

Основанием для участия в дополнительной сессии могут стать длительная воздушная тревога, болезнь, участие в олимпиадах, международных спортивных соревнованиях.

Что нужно знать о НМТ 2024 (фото: УЦОКО)