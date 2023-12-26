ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НМТ 2024: як проходитиме тестування і які предмети доведеться складати

Вівторок 26 грудня 2023 13:23
UA EN RU
НМТ 2024: як проходитиме тестування і які предмети доведеться складати Яким буде НМТ 2024 (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Національний мультитест є обов'язковим для всіх, хто бажає вступати до ВНЗ України. Його можуть складати як цьогорічні одинадцятикласники, так і випускники попередніх років.

Про те, яким буде НМТ 2024, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання "Освіта.юа".

Коли проходитиме НМТ

Для того, щоб скласти НМТ, потрібно надіслати реєстраційні документи до регіонального центру оцінювання якості освіти і отримати підтвердження. Про точні дати початку реєстрації на тестування повідомлять у наступному році.

НТМ 2024 розпочнеться у травні, а не червні-липні, як це було торік. Передбачено дві сесії складання тесту - основна і додаткова для тих, хто із поважних причин не зможе взяти участь в основній.

Які предмети будуть на НМТ 2024

Національний мультипредметний тест у 2024 році буде проведений з чотирьох предметів шкільного курсу. Три предмети є обов’язковими:

  • українська мова
  • історія України
  • математика

Ще один предмет учасник має обрати самостійно з переліку:

  • українська література
  • біологія
  • хімія
  • фізика
  • географія
  • англійська
  • німецька
  • французька
  • іспанська мова

Учасник має вибрати предмет, відштовхуючись від того, на яку спеціальність він поступатиме.

Як проходитиме тестування

НМТ пройде в онлайн-режимі в спеціально визначених тимчасових екзаменаційних центрах на території України, а також у більшості країн Європи та деяких інших країнах світу.

Наголосимо, що варто записатись на НМТ одразу, як тільки відкриють реєстрацію, оскільки кількість охочих скласти тест у конкретному центрі може перевищувати кількість місць. Особливо це стосується закордонних центрів.

Учасники складатимуть усі чотири предмети в один день, двома двогодинними блоками з невеликою перервою між ними.

Брати участь у тестуванні можна лише один раз на рік. Перескладати тести у випадку незадовільного результату неможливо.

Після основної сесії учасники НМТ, які з об’єктивних причин не змогли взяти участь в основному тестуванні, зможуть скласти тести на додатковій сесії.

Підставами для участі у додатковій сесії можуть стати тривала повітряна тривога, хвороба, участь в олімпіадах, міжнародних спортивних змаганнях тощо.

НМТ 2024: як проходитиме тестування і які предмети доведеться складатиЩо треба знати про НМТ 2024 (фото: УЦОЯО)

Читайте також про те, що українцям пропонують безкоштовну підготовку до НМТ.

Раніше ми писали про те, що в Україні планують змінити формат вступу до ВНЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
нмт освіта в Україні абітурієнти Вступна кампанія