НМТ 2024: как будет проходить тестирование и какие предметы придется сдавать
Национальный мультитест обязателен для всех, кто хочет поступать в вузы Украины. Его могут сдавать как одиннадцатиклассники этого года, так и выпускники предыдущих лет.
О том, каким будет НМТ 2024, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания "Освіта.юа".
Когда будет проходить НМТ
Для того чтобы сдавать НМТ, нужно отправить регистрационные документы в региональный центр оценивания качества образования и получить подтверждение. О точных датах начала регистрации на тестирование сообщат в следующем году.
НТМ 2024 начнется в мае, а не в июне-июле, как это было в прошлом году. Предусмотрены две сессии сдачи теста - основная и дополнительная для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в основной.
Какие предметы будут на НМТ 2024
Национальный мультипредметный тест в 2024 году будет проведен по четырем предметам школьного курса. Три предмета являются обязательными:
- украинский язык
- история Украины
- математика
Еще один предмет участник должен выбрать самостоятельно из перечня:
- украинская литература
- биология
- химия
- физика
- география
- английский
- немецкий
- французский
- испанский язык
Участник должен выбрать предмет, отталкиваясь от того, на какую специальность он будет поступать.
Как будет проходить тестирование
НМТ пройдет в онлайн-режиме в специально определенных временных экзаменационных центрах на территории Украины, а также в большинстве стран Европы и других странах мира.
Отметим, что следует записаться на НМТ сразу, как только откроют регистрацию, поскольку количество желающих сдать тест в конкретном центре может превышать количество мест. Особенно это касается зарубежных центров.
Участники будут сдавать все четыре предмета в один день, двумя двухчасовыми блоками с небольшим перерывом между ними.
Участвовать в тестировании можно только один раз в год. Пересдавать тесты в случае неудовлетворительного результата невозможно.
После основной сессии участники НМТ, которые по объективным причинам не смогли принять участие в основном тестировании, смогут сдать тесты на дополнительной сессии.
Основанием для участия в дополнительной сессии могут стать длительная воздушная тревога, болезнь, участие в олимпиадах, международных спортивных соревнованиях.
Что нужно знать о НМТ 2024 (фото: УЦОКО)
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