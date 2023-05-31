НМТ 2023: 5 лайфхаков, которые помогут сдать тест с более высоким результатом

5 июня начинается основная сессия НМТ 2023. Чем ближе сдача теста, тем больше переживаний у будущих абитуриентов. Однако последние дни следует использовать для повторения изученного материала и овладения тревогой.

О том, какие лайфхаки помогут сдать НМТ с лучшим результатом, читайте ниже.

Правильно распределите время на выполнение всех задач

На 3 предмета участникам теста предоставляется 180 мин. Можно самостоятельно решать, на какие задания сколько времени выделять. Если понимаете, что какой-то блок вопросов вам сложнее чем остальные, то нужно на него оставить больше минут.

Начните с заданий, ответы на которые вы точно знаете

Эксперты советуют сначала быстро сделать те задания, ответы на которые вы знаете. Это придаст уверенность в своих силах и сократит объем работы. При этом убедитесь, что вы сохранили правильный ответ.

Также неплохой техникой является выполнение всех задач поочередно, не перепрыгивая между разными блоками. Так вы не рассеете свое внимание.

Воспользуйтесь методом исключения неправильных ответов

Если точно не уверены в правильном ответе, воспользуйтесь методом исключения тех вариантов, которые точно не подходят.

Так у вас увеличатся шансы выбрать правильный ответ из 2, а не 4 вариантов.

Не волнуйтесь во время сдачи теста

Важно идти на НМТ в хорошем самочувствии и не волноваться во время сдачи теста. Помните, что лишние переживания только отнимут энергию и не позволят сосредоточиться на задачах. Соответственно, вам будет труднее выбрать правильный ответ. Напомните себе, сколько времени вы готовились и это должно придать вам уверенности в собственных силах.

Не хватайтесь за новые темы, лучше повторите изученное

Перед сдачей НМТ трудно освоить новый материал, поэтому лучше повторите изученные темы и убедитесь, что эти знания у вас "зацементировались". Так избежите хаоса в голове.