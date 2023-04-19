Експерти застерігають від 10 помилок на НМТ: на що треба звертати увагу випускникам

Про те, на потрібно звертати увагу випускникам під час НМТ та які помилки найчастіше вони допускають, розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час вебінару .

Вказують дані, які не збігаються із документами

Вступник самостійно створює свій кабінет для складання НМТ. Там слід надати персональну інформацію про особу, яка складатиме тест, а тоді завантажити сканкопії або фотокопії документів, які підтверджують особу вступника та його освіту.

Часом вступники поспішають та помиляються при наданні цієї інформації. Якщо вступник підтвердить реєстрацію, то фахівцям потрібен приблизно тиждень на перевірку. Тоді учасник отримає попередження про розбіжності, помилки. Виправити їх можна до 7 травня.

Недостатнє володіння державною мовою

Іноді випускники, які цікавляться технічним напрямком, недооцінюють важливість знань з української мови. Думають, що й без них зможуть скласти тест із хімії чи фізики.

Усі тести з будь-якого предмета написані українською, тому треба добре розуміти завдання, терміни, щоб правильно відповісти. Цьогоріч не буде можливості перескласти мультитест у разі незадовільного результату.

Вибирають третій предмет, не розібравшись із коефіцієнтами

Третій предмет НМТ можна вибирати. Але орієнтуватися треба не лише на те, що ви можете краще скласти, а й на те, які зпредметів найбільш потрібні в університеті під час вступу на ту спеціальність, яку ви хотіли б опанувати.

Прийом до ВНЗ передбачає визначений коефіцієнт, застосовуваний до результату кожного предмета НМТ відповідно до спеціальності. Тому перш ніж вибирати предмети НМТ, слід визначитися зі спеціальністю, яку б ви хотіли здобувати.

Зволікати із реєстрацією на тестування

Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) будуть створені у 41 місті 24 країн, але кількість місць у них обмежена. Якщо в країні немає таких центрів, можна зареєструватися на НМТ до сусідньої країни.

Експерти радять реєструватись якомога раніше, якщо потім з'явиться локація, яка зручніша для вас, то можна внести зміни у персональному кабінеті до 7 травня і змінити ТЕЦ.

Завантаження не всіх документів при реєстрації

Обов’язково мають бути завантажені три види документів, без яких реєстрація не пройде.

1. Паспортний документ, що підтверджує особу.

2. Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків:

картка платника податків;

паспорт, якщо до нього внесено ці дані;

закордонний паспорт, до якого внесено ці дані;

свідоцтво про народження, до якого внесено ці дані;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи.

3. Свідоцтво про повну середню освіту або довідку про те, що вступник цього року здобуває її.

Надсилання фотокопій, що не містять повної інформації

Часто виникають помилки при надсиланні паспортних даних. Якщо це ID-картка, треба завантажити зображення обох сторін. Якщо це книжечка, має бути сторінка або розворот, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по-батькові власника, а також дату його народження.

Сканкопії мають бути якісними, щоб на них було розбірливо видно персональні дані власника.

Планувати списати

Не варто надіятись на списування - приносити із собою навіть чистий папір для чернеток заборонено. На столі кожного учасника лежатиме аркуш паперу, якщо його буде замало, то випускнику нададуть ще. За складанням тесту спостерігатиме 2 інструктори, це унеможливить списування.

Пропускати основну сесію без поважних причин

Якщо випускник пропустив основну сесію з поважної причини, то надавши документи, які підтвердять вагомість цієї причини, можна буде зареєструватись на додаткову сесію. Але наперед для підстрахування записуватись на додаткову сесію не варто.

Неправильно розподіляти час на завдання

На три предмети є 180 хвилин, які учасник використовує на власний розсуд. Експерти рекомендують спершу виконувати складні завдання з усіх предметів, а тоді робити легкі. Або ж робити все послідовно, не перескакуючи з предмета на предмет.

Обов’язково натискайте "Зберегти відповідь", щоразу має висвітитися напис "Відповідь збережена".

Сподіватись, що будь-який результат дозволить стати студентом

Не варто думати, що через те, що багато випускників виїхали з України через війну, то у ВНЗ можна буде вступити із будь-яким результатом. Потрібно намагатись отримати якнайвищі бали.

Цьогоріч з кожного предмета НМТ слід набрати не менш ніж 10% від загальної кількості тестових балів, щоб отримати результат за шкалою 100-200 балів.