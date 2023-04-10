Розширили список країн, у яких випускники зможуть скласти НМТ: повний перелік

Українські випускники зможуть скласти Національний мультипредметний тест у 41 місті 24 країн. Спеціально для цього створять тимчасові екзаменаційні центри.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти .

Де випускники зможуть скласти НМТ за кордоном

Випускники під час реєстрації можуть вибрати зручний пункт для здачі НМТ. Якщо пізніше з’явиться зручніша локація, вони зможуть до 7 травня 2023 року внести зміни у персональному кабінеті і вибрати інший пункт. Всі оновлення будуть доступні на сайті УЦОЯО.

Важливо, що кількість місць для складання НМТ у кожній країні обмежена. Тому є ймовірність, що через велику кількість випускників реєстрацій пункт стане недоступним. Фахівці радять зареєструватись якомога раніше.

Також деякі локації будуть доступні лише для проведення додаткової сесії.

Повний список міст і країн, де можна буде скласти мультитест (скриншот сайту testportal.gov.ua)

Коли і як зареєструватись на НМТ

Реєстрація на НМТ розпочалася 3 квітня. Заплановано дві сесії для складання мультитесту: основна: 5 червня - 23 червня, додаткова: 11-24 липня.

Випускникам для реєстрації потрібно створити персональні кабінети на вебсайті УЦОЯО.

Як створити персональний кабінет: