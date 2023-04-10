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Розширили список країн, у яких випускники зможуть скласти НМТ: повний перелік

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Понеділок 10 квітня 2023 13:13
Розширили список країн, у яких випускники зможуть скласти НМТ: повний перелік Де випускники змжуть скласти НМТ за кордоном (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Українські випускники зможуть скласти Національний мультипредметний тест у 41 місті 24 країн. Спеціально для цього створять тимчасові екзаменаційні центри.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Де випускники зможуть скласти НМТ за кордоном

Випускники під час реєстрації можуть вибрати зручний пункт для здачі НМТ. Якщо пізніше з’явиться зручніша локація, вони зможуть до 7 травня 2023 року внести зміни у персональному кабінеті і вибрати інший пункт. Всі оновлення будуть доступні на сайті УЦОЯО.

Важливо, що кількість місць для складання НМТ у кожній країні обмежена. Тому є ймовірність, що через велику кількість випускників реєстрацій пункт стане недоступним. Фахівці радять зареєструватись якомога раніше.

Також деякі локації будуть доступні лише для проведення додаткової сесії.

Розширили список країн, у яких випускники зможуть скласти НМТ: повний перелікРозширили список країн, у яких випускники зможуть скласти НМТ: повний перелікПовний список міст і країн, де можна буде скласти мультитест (скриншот сайту testportal.gov.ua)

Коли і як зареєструватись на НМТ

Реєстрація на НМТ розпочалася 3 квітня. Заплановано дві сесії для складання мультитесту: основна: 5 червня - 23 червня, додаткова: 11-24 липня.

Випускникам для реєстрації потрібно створити персональні кабінети на вебсайті УЦОЯО.

Як створити персональний кабінет:

  • внесіть особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
  • завантажте в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • підтвердьте бажання взяти участь у НМТ;
  • надішліть внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
  • сформуйте Сертифікат НМТ 2023 року.

Раніше ми писали про те, як скласти НМТ на 200 балів і ділились добіркою безкоштовних ресурсів для підготовки.

Нещодавно ми детально описували все, що потрібно знати про цьогорічний НМТ.

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