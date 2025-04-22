Ніжні картопляні палянички із зеленню: рецепт, який підкорює з першого разу

Що вам знадобиться

Картопля - 1,2 кг

Олія - 4 ст. ложки

Борошно пшеничне - 300 г

Розпушувач - 2 ч. ложки

Сіль - до свого смаку

Перець чорний мелений - до свого смаку

Кріп, петрушка, зелена цибуля - до свого смаку

Можна додати також кінзу та молодий часник - за вашим смаком

Приготування картопляних паляничок

Зелень помийте, обсушіть та дрібно наріжте. Картоплю відваріть та потовчіть у пюре. Додайте у картоплю сіль, перець чорний молотий, олію і ваші улюблені спеції. Потім всипайте нарізану зелень та добре перемішайте.

Борошно просійте та поєднайте з розпушувачем, змішайте за картоплею і вимісіть на столі м'яке тісто. Борошна може бути трошки більше або менше, ніж у рецепті - дивіться по консистенції тіста.

Готове тісто розділіть на кілька кульок (залежно від бажаного розміру паляничок). Кожну кульку розкачайте у коржик.

Розігрійте сковорідку і смажте палянички без додавання будь-якого жиру - з обох боків до рум'яної скоринки.

До паляничок додайте сметану, грецькій або турецький йогурт.