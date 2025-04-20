Що зробити з варених яєць на Великдень: не банальні страви, які готуються за 5 хвилин
На Великдень у кожному холодильнику - купа варених яєць. Викидати шкода, їсти просто так вже не хочеться. Але є гарна новина: з них можна приготувати багато смачних страв, які не виглядають як "залишки зі столу.
Що можна приготувати з варених яєць за 5 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Паштет з яєць
Таку закуску дуже люблять у країнах Європи й навіть продають у супермаркетах в спеціальних коробочках. Готується вона дуже легко.
- 3-4 варених яйця
- 100 г вершкового масла або ложка майонезу
- Гірчиця
- Сіль
- Перець чорний мелений
- Зелень
- Можна додати твердий сир
Перебийте усі інгредієнти у блендері або подрібніть за допомогою виделки. Все вимішайте і ви отримаєте смачну намазку на тости.
Фаршировані яйця
- Яйця
- Твердий сир
- Майонез
- Часник
Розріжте яйця навпіл, виймайте жовток. Змішайте його з подрібненим твердим сиром (або плавленим), майонезом та додайте 1-2 зубчики часнику.
Начиніть білки пастою та прикрасьте зеленню - у вас готова ідеальна закуска до вечері.
До речі, так само можна зробити пасту з тунцем або печінкою тріски. А ще можна зробити пасту з авокадо.Якщо у вас багато варених яєць, то приготуйте з них смачну закуску (фото: freepik.com)
Суп з яйцем
- Яйця
- Морква
- Картопля
- Лавровий лист
- Вершки або плавлений сир
- Зелень
Такий легенький суп робиться на воді або на овочевому бульйоні. У киплячий бульйон додайте моркву, натерту на тертці та пару картоплин, нарізаних кубиками. Яйця наріжте дрібно і додайте, як зваряться овочі. Ще киньте у суп лавровий лист, сіль, перець. За 5-7 хвилин до кінця приготування додайте трохи вершків або плавленого сиру.
Яйця в клярі
Такої страви ви точно ще не пробували, а вона - неймовірно смачна та цікава.
Розріжте яйця навпіл. Сире яйце збийте. Умочіть варене яйце у збите, потім у борошно і посмажте на сковорідці до хрусткої скоринки.
Важливо!
- Варені яйця можна зберігати у холодильнику не довше 5-7 днів.
- Якщо шкарлупа тріснула під час варіння або після - краще з'їсти такі яйця за 1-2 дні.
- Не залишайте пофарбовані яйця при кімнатній температурі - це швидко скоротить їхній термін зберігання.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Господинька, Смак, Поради кухарів.