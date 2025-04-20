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Що зробити з варених яєць на Великдень: не банальні страви, які готуються за 5 хвилин

Неділя 20 квітня 2025 07:45
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Що зробити з варених яєць на Великдень: не банальні страви, які готуються за 5 хвилин Смачні та цікаві страви з варених яєць на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На Великдень у кожному холодильнику - купа варених яєць. Викидати шкода, їсти просто так вже не хочеться. Але є гарна новина: з них можна приготувати багато смачних страв, які не виглядають як "залишки зі столу.

Що можна приготувати з варених яєць за 5 хвилин, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Паштет з яєць

Таку закуску дуже люблять у країнах Європи й навіть продають у супермаркетах в спеціальних коробочках. Готується вона дуже легко.

  • 3-4 варених яйця
  • 100 г вершкового масла або ложка майонезу
  • Гірчиця
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
  • Зелень
  • Можна додати твердий сир

Перебийте усі інгредієнти у блендері або подрібніть за допомогою виделки. Все вимішайте і ви отримаєте смачну намазку на тости.

Фаршировані яйця

  • Яйця
  • Твердий сир
  • Майонез
  • Часник

Розріжте яйця навпіл, виймайте жовток. Змішайте його з подрібненим твердим сиром (або плавленим), майонезом та додайте 1-2 зубчики часнику.

Начиніть білки пастою та прикрасьте зеленню - у вас готова ідеальна закуска до вечері.

До речі, так само можна зробити пасту з тунцем або печінкою тріски. А ще можна зробити пасту з авокадо.Що зробити з варених яєць на Великдень: не банальні страви, які готуються за 5 хвилинЯкщо у вас багато варених яєць, то приготуйте з них смачну закуску (фото: freepik.com)

Суп з яйцем

  • Яйця
  • Морква
  • Картопля
  • Лавровий лист
  • Вершки або плавлений сир
  • Зелень

Такий легенький суп робиться на воді або на овочевому бульйоні. У киплячий бульйон додайте моркву, натерту на тертці та пару картоплин, нарізаних кубиками. Яйця наріжте дрібно і додайте, як зваряться овочі. Ще киньте у суп лавровий лист, сіль, перець. За 5-7 хвилин до кінця приготування додайте трохи вершків або плавленого сиру.

Яйця в клярі

Такої страви ви точно ще не пробували, а вона - неймовірно смачна та цікава.

Розріжте яйця навпіл. Сире яйце збийте. Умочіть варене яйце у збите, потім у борошно і посмажте на сковорідці до хрусткої скоринки.

Важливо!

  • Варені яйця можна зберігати у холодильнику не довше 5-7 днів.
  • Якщо шкарлупа тріснула під час варіння або після - краще з'їсти такі яйця за 1-2 дні.
  • Не залишайте пофарбовані яйця при кімнатній температурі - це швидко скоротить їхній термін зберігання.

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Під час написання матеріалу використані джерела: Господинька, Смак, Поради кухарів.

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