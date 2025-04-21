Топ-5 страв із залишків м'яса після Великодня: ще смачніше, ніж було на свято
Після Великодня холодильник зазвичай ще кілька днів пахне святом - залишки печеного м’яса, шинка, запечена буженина. Довго тримати таке м'ясо не можна, а після декількох днів в холодильнику воно трохи втрачає смак. Але його можна пустити на інші страви.
Що можна приготувати з залишків м'яса та ковбаси після Великодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
М'ясний салат з маринованими огірками та сиром
Наріжте м'ясо кубиками, додайте мариновані огірки, тертий сир, трохи зеленої цибулі та ложку майонезу або грецького йогурту. Все добре перемішайте і дайте настоятися хоча б півгодини. Такий салат - ідеальний для перекусу або легкої вечері.
Картопляна запіканка з м'ясом
Зробіть шар картопляного пюре, зверху викладіть шматочки м’яса, посипте сиром і запечіть. Можна додати овочі або грибний соус. Якщо немає під рукою картопляного пюре, наріжте сиру картоплю кружальцями й зверху викладіть м'ясо. Можна додати зелень або трохи цибулі.
З готовим пюре - запікайте 20 хвилин, з сирою картоплею - 30-35 хвилин.
Домашні пиріжки з м'ясною начинкою
Перемеліть залишки м’яса, додайте смажену цибулю і варене яйце. Начиніть тісто і спечіть пиріжки в духовці. Добре зберігаються і смакують навіть холодними.З м'яса, яке лишилося після святкового столу, можна приготувати декілька смачних страв (фото: freepik.com)
Шурпа або густий м'ясний суп
Використайте кістки або запечене м'ясо для основи. Додайте багато овочів - моркву, болгарський перець, картоплю, можна також додати цвітну капусту та броколі. Додайте спеції, і для ситності - вершки або плавлений сир.
Такос або шаурма з м'ясом та овочами
М'ясо наріжте. Зробіть соус з майонезу, гірчиці та часнику. Підігрійте м'ясо з цибулею та спеціями, загорніть у лаваш або подайте в кукурудзяних коржах із салатом і соусом. Простий спосіб зробити щось нове без складних інгредієнтів.
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Під час написання матеріалу використані джерела: Cookpad, Смак, Господинька