Топ-5 страв із залишків м'яса після Великодня: ще смачніше, ніж було на свято

Після Великодня холодильник зазвичай ще кілька днів пахне святом - залишки печеного м’яса, шинка, запечена буженина. Довго тримати таке м'ясо не можна, а після декількох днів в холодильнику воно трохи втрачає смак. Але його можна пустити на інші страви.

Що можна приготувати з залишків м'яса та ковбаси після Великодня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

М'ясний салат з маринованими огірками та сиром

Наріжте м'ясо кубиками, додайте мариновані огірки, тертий сир, трохи зеленої цибулі та ложку майонезу або грецького йогурту. Все добре перемішайте і дайте настоятися хоча б півгодини. Такий салат - ідеальний для перекусу або легкої вечері.

Картопляна запіканка з м'ясом

Зробіть шар картопляного пюре, зверху викладіть шматочки м’яса, посипте сиром і запечіть. Можна додати овочі або грибний соус. Якщо немає під рукою картопляного пюре, наріжте сиру картоплю кружальцями й зверху викладіть м'ясо. Можна додати зелень або трохи цибулі.

З готовим пюре - запікайте 20 хвилин, з сирою картоплею - 30-35 хвилин.

Домашні пиріжки з м'ясною начинкою

Перемеліть залишки м’яса, додайте смажену цибулю і варене яйце. Начиніть тісто і спечіть пиріжки в духовці. Добре зберігаються і смакують навіть холодними. З м'яса, яке лишилося після святкового столу, можна приготувати декілька смачних страв (фото: freepik.com)

Шурпа або густий м'ясний суп

Використайте кістки або запечене м'ясо для основи. Додайте багато овочів - моркву, болгарський перець, картоплю, можна також додати цвітну капусту та броколі. Додайте спеції, і для ситності - вершки або плавлений сир.

Такос або шаурма з м'ясом та овочами

М'ясо наріжте. Зробіть соус з майонезу, гірчиці та часнику. Підігрійте м'ясо з цибулею та спеціями, загорніть у лаваш або подайте в кукурудзяних коржах із салатом і соусом. Простий спосіб зробити щось нове без складних інгредієнтів.