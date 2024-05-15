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Ніякої спаржі та осетрини. Чим будуть годувати українських військових за новими правилами

Фото: Чим будуть годувати військових (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Українських військових тепер будуть годувати за новими правилами. Так, в каталозі харчування захисників затверджено значні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Міністерство оборони України.

Чим тепер будуть годувати бійців

Наразі зазначається, що нововведення сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Так військове меню доповнили різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, більше не буде консервованих фруктів. Плануються тільки свіжі.

До речі, до деяких харчів висунуті додаткові вимоги, наприклад:

  • борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси мають бути лише найвищої якості, тобто вищого гатунку.

  • рибу будуть поставляти без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

  • розширений перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Чого не буде в меню військових

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти. Наприклад, більше не буде крупи саго, осетрини та спаржі. Тобто екзотичних продуктів планують позбавлятися.

Ці продукти які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добової видачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій. 

Директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова повідомила, що внесені зміни до каталогу сприятимуть покращенню якості харчування, яке отримують військові.

"Ми додали важливі позиції, які напряму впливають на смакові властивості страв. Водночас видалили деякі "екзотичні" позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата", - сказала вона.

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Збройні сили України