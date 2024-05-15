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Никакой спаржи и осетрины. Чем будут кормить украинских военных по новым правилам

Фото: Чем будут кормить военных (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные теперь будут кормить по новым правилам. Так, в каталоге питания защитников утверждены значительные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Чем теперь будут кормить бойцов

В настоящее время отмечается, что нововведения будут способствовать улучшению качества питания военнослужащих. Так военное меню дополнили разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, больше не будет консервированных фруктов. Планируются только свежие.

Кстати, к некоторым продуктам выдвинуты дополнительные требования, например:

  • мука, макароны, рыбные консервы и колбасы должны быть только высшего качества, то есть высшего сорта.

  • рыбу будут поставлять без головы (для рационализации цены на массу продукта);

  • расширенный список процентов жирности кисломолочных продуктов.

Чего не будет в меню военных

В то же время из каталога убрали некоторые продукты. К примеру, больше не будет крупы саго, осетрины и спаржи. То есть экзотических продуктов планируют избавляться.

Эти продукты заказывались крайне редко и из-за ограничений на сумму суточной выдачи на одного военного сужали возможности заказа других ходовых позиций.

Директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова сообщила, что внесенные изменения в каталог будут способствовать улучшению качества питания, получаемого военными.

"Мы добавили важные позиции, напрямую влияющие на вкусовые свойства блюд. В то же время удалили некоторые "экзотические" позиции, которые сужают возможности заказа мяса, молочных продуктов или других товаров из-за ограничений в сумме добычи на одного солдата", - сказала она.

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Вооруженные силы Украины