"Це болюча тема". Військовий ЗСУ розповів, які проблеми зі здоров'ям виникають на передовій
Стан фізичного та психологічного здоров'я українців відображає навколишній стрес. Однак фізична підготовка, мислення та самопочуття відіграє важливу роль у будь-якій війні.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис військового ЗСУ Євгена Строканя в X (Twitter) розповідає, чому варто завжди піклуватися про себе.
Роль здоров'я під час війни
"Війна вже давно, ще буде довго, живемо й воюємо ми в тяжких умовах, тому здоров'я та фізична форма для бійців може бути болючою темою. Мені здається, що у мене за два роки все ж вийшло зберегти прийнятне здоров'я і фізичну форму", - пише військовий.
На його думку, найважливішою складовою є харчування. Він наголошує, що в ЗСУ годують доволі непогано, проте бійці самі обирають, що їсти. І часто цей вибір - неправильний.
"Основна проблема - це надмірне споживання солодкого. Це якась епідемія. Їдять згущене молоко з усім підряд, печиво, колу, цукор, цукерки, і все це в значній кількості", - розповідає Строкань.
Тому він закликає військових зменшити чи взагалі не їсти солодощів. Це допоможе покращити самопочуття, не набрати зайвої ваги чи навіть схуднути. Цукор - це швидка енергія, проте не лише з цукерок її можна добути.
Ще однією проблемою є енергетики.
"У них тонна цукру і стимуляторів. Треба не спати. Лускайте насіння, воно круто теж допомагає, хоча й не дуже корисне, але енергетики гірше. Крім описаних проблем з цукром енергетики також можуть стати каталізатором серцево-судинних захворювань. Це не жарти взагалі, оскільки знаю крутих офіцерів, які померли від серцево-судинних хвороб", - наводить приклад Євген.
Наступний пункт - це вода. В умовах війни військовий радить пити щось зранку і перед сном.
Строкань розповідає, що багато військових мають проблеми зі шлунком, тому що їли не розігріту їжу. Якщо вам здається, що на передовій це неможливо, Євген ділиться лайфхаком.
"Берете пакет з їжею з сухпайка, скручуєте в трубочку, кладете в чашку, доливаєте води й ставите на окопну свічку до кипіння. Пакет буде стирчати з кружки десь на половину, але його можна потім перевернути й нагріти холодну частину. У результаті нагріта їжа та окріп для чаю", - радить чоловік.
Фізична підготовка та загальне здоров'я відіграють важливу роль на війні (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Він також наголошує на важливості тваринного білка, якого часто не вистачає в армійському харчуванні. Тому коли така можливість є, варто заповнювати прогалини.
Інша важлива складова здоров'я на війні - це фізична активність. Звісно, без спортивної зали навантажувати цільові м'язи може бути складно, проте все ж можливо.
"Я тягаю з собою дві дешеві гантелі по 22 кілограми й мені їх достатньо. Ноги чи спину ними гарно не навантажиш, але нас цікавить витривалість. Також ходити багато кілометрів в броні по багнюці й не падати - це непогане тренування м'язів і помірне кардіо", - наводить приклад Євген.
Він також додає, що варто дбати про свій слух, зір, зуби та здоровий сон. Для останнього, зокрема, Строкань радить копати зовсім не бліндажі.
"Краще копайте нори, а не бліндажі. Так у кожного буде своя нора без зайвого шуму і безпечніше для бійців, бо бліндаж легко складається, засипаючи всіх всередині, якщо в нього буде прильот. З норами такого ще не було, але їх теж треба укріпляти", - пише військовий.
Зрештою він закликає всіх не нехтувати своїм здоров'ям, оскільки ми воюємо проти сильного ворога і матимемо ще багато викликів після перемоги.
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