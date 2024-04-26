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Військові скаржаться, що обраний ДОТ постачальник не зміг забезпечити постачання продуктів: що відомо

П'ятниця 26 квітня 2024 09:27
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Військові скаржаться, що обраний ДОТ постачальник не зміг забезпечити постачання продуктів: що відомо Фото: військові скаржаться, що обраний ДОТ постачальник не зміг забезпечити постачання продуктів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Обрані ДП "Державний оператор тилу" постачальники провалили забезпечення харчування військових частин 59-ї бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира однієї з військової частини полковник Олександр Заїченко в коментарі LIGA.net.

За його словами, обраний у регіоні місця постійної дислокації (МПД) його частини постачальник "Твій хліб" забезпечує частину продуктами лише на 45%. Схожа ситуація й в інших підрозділах.

Військові скаржаться, що обраний ДОТ постачальник ТОВ "Твій хліб" не зміг забезпечити постачання продуктів, найбільш критична ситуація - у пунктах постійної дислокації (ППД).

"800 осіб перебувають у ППД. Третій тиждень ми харчові продукти шукаємо у всій Вінницькій області. Овочі - насамперед, тому що ми зробили запас круп та нескоропорту. А солдати звикли бачити на столі й овочі, й фрукти, й молочку, й ковбаси, і йогурт. А зараз нічого не бачать. Жумаділов обіцяє, що ситуацію виправлять. На цей час щодо моєї військової частини компанія "Твій хліб" постачає лише хліб. Тобто ситуація не змінилася. Якби ми не "колядували", не просили, люди не привезли овочі, то не зварили б борщ і суп", - зазначає полковник Заїченко.

Він також додав, що у ППД перебувають бійці, які відновлюються після поранення, люди, які виконують охорону військової частини.

За інформацією LIGA.net, компанія "Твій Хліб" у березні отримала від ДОТ контракт вартістю 1,35 млрд грн на постачання у п’ять секторів. Її власником є Микола Іскра.

Він з 2020 року керує штабом партії "Слуга народу" в Коростенському районі Житомирської області. Компанія входить до орбіти ПрАТ "Овруцький хлібозавод" та ПрАТ "Коростенський хлібозавод". У них одна адреса на трьох.

23 квітня закупівельна організація Міноборони звинуватила ТОВ "Твій Хліб" у зірванні постачань продуктів для ЗСУ.

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