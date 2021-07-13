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Ницой снова прошлась по Довбику: он множит на ноль нашу украинизацию!

Новина українською →
Вторник 13 июля 2021 08:40
Ницой снова прошлась по Довбику: он множит на ноль нашу украинизацию! Лариса Ницой снова прокомментировала конфликт с Довбиком (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Писательница Лариса Ницой после скандала с высказываниями про Артема Довбика и его речью на русском языке снова прокомментировала эту ситуацию.

На этот раз она выступила с речью в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой.

Ницой сказала, что в тот раз обращалась не лично к Довбику, а ко всем спортсменам, которые говорят на русском языке.

Также писательница отметила, что такие звезды приносят вред нашей стране.

"Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски. Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию", – сказала Ницой.

С чего начинался скандал

Напомним, что в своем первом посте после победы украинской сборной над шведами Ницой назвала Довбика "московитом". После этого в сети разгорелся скандал и пронеслась волна хейта. Писательницу начали обвинять, что в такое тяжелое время, когда сборная объединила страну, она позволяет себе такие высказывания.

Ницой снова прошлась по Довбику: он множит на ноль нашу украинизацию!

Скриншот с Facebook

Ницой снова прошлась по Довбику

Как мы писали ранее, Ницой после "языкового скандала" призналась, что фанатеет от нашей сборной.

Также не можем не отметить, что футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".

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Лариса Ницой
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