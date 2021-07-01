Ницой раскритиковала Довбика из-за выступления на русском: герой матча со Швецией ответил

После победного матча сборной Украины против команды Швеции на Евро 2020, на фоне ликования из-за триумфа сине-желтых внезапно зазвучала критика в адрес автора решающего в этой игре гола Артема Довбика со стороны писательницы Ларисы Ницой, которая накинулась на футболиста из-за его общения на русском языке на пресс-конференции.

Тогда в сети отреагировали на высказывания Ницой весьма неоднозначно, и в комментах под ее постом многие посчитали слова писательницы о герое матча как о "марсианине" и "московите" неуместными. Как выяснилось, история на этом не закончилась

Ницой сообщила в своем Facebook, что ей позвонил Довбик, и в долгом разговоре собеседники подробно обсудили вопрос использования государственного языка в публичном пространстве.

"Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве неукраинском языке. Объясняла, почему. А он говорил, что хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами", - рассказала писательница.

Также Ницой отметила, что Довбик попросил ее написать о его беседе с тренерами, в ходе которого они "пришли к выводу, что будут говорить на всех пресс-конференциях на украинском".

Писательница добавила, что на самом деле не уверена в том, что действительно говорила с Довбиком - она подозревает, что кто-то мог просто устроить розыгрыш.

"Я пишу это сообщение. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?" - говорится в публикации.

Стоит отметить, что сам 24-летний футболист в своем Instagram ничего об общении с Ницой не писал. При этом в последнем посте за 30 июня Довбик очень тепло обратился к болельщикам, которых поблагодарил за сумасшедшую поддержку и веру в нашу сборную. Сообщение это написано на украинском, хотя предыдущие посты были на русском.

Артем Довбик обратился к футбольным болельщикам со словами благодарности (фото: instagram.com/tema_dovbyk)