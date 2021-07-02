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Футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала"

Новина українською →
Пятница 02 июля 2021 13:13
Футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала" Украинская сборная начала говорить и писать на родном языке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Футболисты сборной Украины перед матчем с Англией на Евро 2020 заговорили на родном языке.

Так, например Руслан Малиновский, ранее говоривший на русском, перешел на государственный язык во время пресс-конференции. Также он общался с журналистами на английском.

Так, во время предматчевой пресс-конференции Роману Яремчуку и Руслану Малиновскому задавали вопросы на украинском языке. Оба лидера нашей сборной с удовольствием на них отвечали. При этом - абсолютно без суржика.

"Ми побачили після останньої гри, що в футболі все можливо. І ми будемо дуже гарно готуватися до цієї гри", - сказал Малиновский.


Но это еще не все. Многие футболисты от недавно на украинском языке ведут свои аккаунты в соцсетях.

Например, один из героев Евро 2020 Георгий Бущан поблагодарил украинских фанатов за поддержку во время матча со шведами и написал, что "разом нас багато".

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Скриншот (instagram.com/georgiybuschan)

Коллега Жоры по амплуа Андрей Пятов 2 июля поздравил всех причастных с днем спортивного журналиста. Свой пост вратарь донецкого "Шахтера" также опубликовал на украинском языке.

"Вітаю всіх спортивних журналістів з професійним святом! Дуже поважаю вашу працю, з багатьма багато років товаришую та добре знаю, яка це важка робота.
Спортивні журналісти зі спортсменами і на тренуваннях, і на змаганнях. Вони працюють, коли ми на поле", - написал Пятов.

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Скриншот (instagram.com/piat30)

На страничке в Instagram Андрея Ярмоленко также красуются посты на украинском языке.

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Скриншот (instagram.com/yarmolenkoandrey)

Не отстает и Сергей Сидорчук, он также в Instagram пишет на украинском.

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Скриншот (instagram.com/sydorchuksergey)

Молодые сборники также наследуют своих более опытных коллег. Например - Анатолий Трубин.

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Скриншот (instagram.com/anatoliytrubin81)

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Скриншот (instagram.com/tema_dovbyk)

Некоторые поклонники футбола считают, что на "украинизацию" футболистов повлиял недавний "языковой скандал", который разгорелся после гневного поста Ларисы Ницой, которая упрекнула наших игроков в том, что они разговаривают на русском в публичной плоскости.

Но, если присмотреться, то некоторые футболисты писали свои посты на украинском с самого начала Евро 2020.

Однако, действительно, послематчевые интервью и пресс-конференции они давали на русском (все, кроме Яремчука, который всегда разговаривает по-украински).

Футболисты сборной начали говорить на украинском после &quot;языкового скандала&quot;

Инфографика (tribuna.com)

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на русский язык в сборной Украины.

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евро 2020 Футбол украинский язык
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