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Ніцой знову пройшлася по Довбику: він множить на нуль нашу українізацію!

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Вівторок 13 липня 2021 08:40
Ніцой знову пройшлася по Довбику: він множить на нуль нашу українізацію! Лариса Ніцой знову прокоментувала конфлікт з Довбиком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Письменниця Лариса Ніцой після скандалу з висловлюваннями про Артема Довбика і його промовою російською мовою знову прокоментувала цю ситуацію.

Цього разу вона виступила з промовою в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою.

Ніцой сказала, що того разу зверталася не особисто до Довбика, а до всіх спортсменів, які говорять російською мовою.

Також письменниця зазначила, що такі зірки приносять шкоду нашій країні.

"Пост про Довбика - це було не персонально до нього. Він є узагальненим персонажем всіх наших зірок. Довбик став ще одним сигналом для наших українських дітей, щоб говорити російською мовою. Тому що всі зірки говорять російською. Відчувається, що в житті Довбик говорить українською, це відчувається за його вимовою, що російська для нього не рідна мова, але публічно він говорить російською. І він дає шкідливий сигнал дітям і юнакам, за яких ми боремося. Він множить на нуль нашу українізацію", - сказала Ніцой.

З чого починався скандал

Нагадаємо, що у своєму першому пості після перемоги української збірної над шведами Ніцой назвала Довбика "московитом". Після цього в мережі розгорівся скандал і пронеслася хвиля хейту. Письменницю почали звинувачувати, що в такий важкий час, коли збірна об'єднала країну, вона дозволяє собі такі висловлювання.

Ніцой знову пройшлася по Довбику: він множить на нуль нашу українізацію!

Скріншот з Facebook

Ніцой знову пройшлася по Довбику

Як ми писали раніше, Ніцой після "мовного скандалу" зізналася, що фанатіє від нашої збірної.

Також не можемо не відзначити, що футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу".

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лариса Ніцой
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