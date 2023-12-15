Nintendo випустила демо-версію Another Code: Recollection. Де завантажити і скільки коштуватиме гра

Що відомо про гру

Another Code: Recollection - колекція з двох пригодницьких відеоігор з елементами головоломки для гральної консолі Nintendo Switch.

В основу сюжету гри лягла історія про 13-річну дівчину на ім'я Ешлі. Вона отримує листа від свого батька, який буцімто давно помер.

Героїня вирушає на таємничий острів, аби знайти батька.

Опинившись там вона стикається з різними загадками й перешкодами, які потрібно розгадати й подолати, аби дізнатись усю правду.

Цікаві головоломки не дадуть вам нудьгувати (скріншот: nintendo.com)

Дата випуску та вартість

Офіційний реліз колекції запланований на 19 січня 2024 року. Проте вже зараз можна оформити передзамовлення.

Вартість гри, що зазначена нині на порталі, становить 59,99 долара (близько 2 200 гривень).

Тут можна отримати також ігровий ваучер Nintendo Switch (скріншот: nintendo.com)

Де завантажити демо-версію

Завантажити демо-версію гри можна на офіційному сайті Nintendo - за посиланням "Download demo".

Вона дозволить перевірити, чи сподобається вам повноцінна гра, та надасть загальне розуміння про пригоди Ешлі.

Достатньо лише натиснути на посилання для завантаження (скріншот: nintendo.com)