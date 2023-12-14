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Святковий "розпродаж" від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Четвер 14 грудня 2023 15:24
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Святковий "розпродаж" від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно Геймерам дарують Destiny 2: Legacy Collection (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, пропонує святковий "розпродаж" популярних серед усіх геймерів ігор. Деякі з них можна отримати безкоштовно. Інші ж - коштують буквально копійки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які відеоігри від Epic Games українці можуть отримати безкоштовно, а за які доведеться хоч і не багато, але все ж таки заплатити.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store

Святкові пропозиції

"Ми хочемо, щоб у 2023 році у вас були найщасливіші свята, тому ми зібрали найсвятковіший розпродаж", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Зазначається, що геймерам пропонують:

  • тисячі ігор зі знижками
  • необмежені купони Epic на знижку 33%
  • підвищення програми винагород Epic Rewards до 10%
  • низку безкоштовних ігор та інших "бонусів"

Святкова акція триватиме до 18:00 (за київським часом) 10 січня 2024 року.

Святковий &quot;розпродаж&quot; від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Не проґавте свій шанс (скріншот: store.epicgames.com)

Які ігри можна отримати безкоштовно

У межах щорічного святкового розпродажу Epic Games планує "роздати" геймерам 17 різних ігор.

Щотижня у цифровому магазині компанії відкриватиметься чергова гра, яку можна буде завантажити абсолютно безкоштовно.

Крім того, компанія пропонує користувачам інші ексклюзивні пропозиції та "плюшки".

Святковий &quot;розпродаж&quot; від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Безкоштовні бонуси для різних ігор (скріншот: store.epicgames.com)

Зараз Epic Games пропонує отримати безкоштовний легендарний набір Destiny 2: Legacy Collection.

Він охоплює три епічні кампанії:

  • The Witch Queen
  • Beyond Light
  • Shadowkeep

Святковий &quot;розпродаж&quot; від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Акція триватиме до 20 грудня (скріншот: store.epicgames.com)

Через певний проміжок часу відкриється нова безкоштовна гра (яка саме - наразі невідомо).

Святковий &quot;розпродаж&quot; від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Відкриття другої гри усі чекають з нетерпінням (скріншот: store.epicgames.com)

Ігри від Epic Games зі знижкою

У межах святкового розпродажу, низку ігор від Epic Games пропонують придбати зі знижкою.

До акційних пропозицій потрапили, серед інших:

  • Alan Wake 2 (990,40 грн замість 1,238 грн)
  • EA SPORTS FC™ 24 Standard Edition (679,60 грн замість 1,699 грн)
  • The Lord of The Rings Return to Moria (619,65 грн замість 729 грн)
  • Assassin's Creed® Mirage (762,30 грн замість 1,089 грн)
  • Dead Island 2 (749,40 грн замість 1,249 грн)
  • Witchfire (656,10 грн замість 729 грн)
  • Ghostrunner 2 (849,15 грн замість 999 грн)
  • Hogwarts Legacy (959,40 грн замість 1,599 грн)
  • Lords of the Fallen (974,35 грн замість 1,499 грн)
  • The Crew™ Motorfest Standard Edition (759,50 грн замість 1,519 грн)
  • Remnant 2 (779,40 грн замість 1,299 грн)
  • Mortal Kombat 1 (1,109 грн замість 1,849 грн)

Святковий &quot;розпродаж&quot; від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Святковий &quot;розпродаж&quot; від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Деякі ігри - суттєво подешевшали (скріншот: store.epicgames.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про початок геймерської епохи - легендарні ігри 90-х, які змінили ігрову індустрію.

Читайте також про найкращі ігри року, що стали переможцями The Game Awards 2023.

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