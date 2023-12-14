Святковий "розпродаж" від Epic Games. Які популярні ігри можна отримати безкоштовно

Відома американська компанія Epic Games, що займається розробкою відеоігор, пропонує святковий "розпродаж" популярних серед усіх геймерів ігор. Деякі з них можна отримати безкоштовно. Інші ж - коштують буквально копійки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які відеоігри від Epic Games українці можуть отримати безкоштовно, а за які доведеться хоч і не багато, але все ж таки заплатити. При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Epic Games, Epic Games Store