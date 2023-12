The Game Awards 2023: названо найкращі ігри року

Головним переможцем церемонії стала фентезійна рольова гра Baldur's Gate 3 від студії Larian Studios. Проект виборов перше місце у п'яти з восьми номінацій, а також у категорії "Голос гравців", де переможця обирають самі геймери.

Baldur's Gate 3 виграла також у номінаціях "Гра року", "Голос гравців", "Найкраща рольова гра", "Найкращий мультиплеєр", "Найкраща підтримка спільноти" та "Найкраща акторська гра".

Про гру

Зберіть гурт і поверніться до світу Забутих Королівств в оповіді про дружбу й зраду, самопожертву й виживання, а понад усе - про спокусу всевладдя.

Паразит мізкожерів забрався у ваш мозок і наділив таємничими здібностями. Опирайтесь - і здолайте темряву темрявою. Або ж прийміть своє спотворення, щоб стати нездоланним злом.

Baldur's Gate 3 (фото: Wikipedia)

Головний конкурент Baldur's Gate 3 за кількістю номінацій на The Game Awards 2023 - хорор Alan Wake II від Remedy Entertainment. Він був лідером у категоріях "Найкраща режисура", "Найкраща розповідь" та "Найкращий візуальний стиль".

Про гру

Алан Уейк - письменник, ув'язнений у кошмарі за межею нашого світу, пише похмурий роман у спробі змінити реальність навколо себе і втекти з в'язниці. Рятуючись від жаху темряви, що переслідує його, Вейк намагається зберегти розум і перемогти диявола на його полі.

Alan Wake II (фото: Wikipedia)

Переможці в інших номінаціях

Кращий пригодницький екшен - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Події гри розгортаються через якийсь час після фіналу попередньої частини. Наприкінці Breath of the Wild Лінк переміг лиходія Ганона та врятував Зельду.

У сиквелі історія повторюється. Під час дослідження катакомб під замком Лінк та Зельда випадково пробуджують давнє зло. Принцеса знову зникає, а головний герой прокидається на острові, який ширяє над королівством Хайрул. Лінк вирушає рятувати Зельду та розбиратися з Ганоном.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Wikipedia)

Кращий екшен - Armored Core VI: Fires Of Rubicon

Гравці будуть керувати своїм героєм у стрімких боях з можливістю руху в будь-якому напрямку, використовуючи переваги величезних локацій і мобільність свого меха на землі й у повітрі в боротьбі за перемогу.

Підбирайте деталі Armored Core під свій власний стиль гри. Підбір різних частин не тільки впливає на атаки героїв, а й на їхній рух і стиль бою, тож до кожного завдання слід підходити з унікальною стратегією.

Розробіть безліч наступальних та оборонних тактик бою на близькій та дальній відстані, щоб знищити потужних ворожих босів.

Armored Core VI: Fires Of Rubicon (фото: Steam)

Кращий файтинг - Street Fighter 6

Створена на базі движка RE ENGINE від Capcom, гра Street Fighter 6 пропонує три різні режими: "Світове турне", "Бійцівський майданчик" і "Бойовий центр".

Грайте за легендарних героїв та нових улюбленців, таких як Рю, Чунь-Лі, Люк, Джеймі, Кімберлі та інших. Кожен персонаж відрізняється приголомшливим зовнішнім виглядом та захоплюючими ефектами

Street Fighter 6 має розвинену систему бою і три типи управління - класичний, сучасний і динамічний, що дає можливість швидко адаптувати гру під свій рівень майстерності.

Інноваційна функція коментування в реальному часі доповнює атмосферу змагання, а також гра містить прості пояснення щодо ігрового процесу.

Street Fighter 6 (фото: Wikipedia)

Краща сімейна гра - Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder є платформером з видом з боку. Як і в попередніх частинах серії мета гравця полягає в тому, щоб дістатися своїм персонажем до кінця рівня, уникаючи ворогів (таких як Гумби та піраньї) та долаючи перешкоди.

Крім класичних бонусів, таких як "вогняна квітка" і зірка, в гру були додані нові: фрукт, що перетворює героя на слона, квітка, яка дозволяє створювати бульбашки, що знерухомлюють ворогів, гриб, який дарує гравцю броню у вигляді дриля, і "чудо-квітка", яка може змінювати дизайн-рівня викликаючи різні ефекти.

Super Mario Bros. Wonder (фото: Steam)

Кращий симулятор чи стратегія - Pikmin 4

Зустрічайте кращих пікмінів, включаючи вогнестійких червоних пікмінів і абсолютно нових крижаних пікмінів. Від ваших рішень залежить доля цих милих істот.

Створіть свого власного дослідника і вирушайте в подорож гігантською планетою, яка в масштабі нагадує пінту. Підготуйтеся до дивовижних пригод та небезпечних зустрічей.

Pikmin 4 (фото: Steam)

Краща спортивна та гоночна гра - Forza Motorsport

Відеогра стала найреалістичнішим автомобільним симулятором. Вона створена із застосуванням HDR-ефектів, динамічного освітлення, текстур надвисокої роздільної здатності та тривимірних моделей, що точно повторюють всі деталі справжніх гоночних машин. Завдяки цьому геймер може повністю поринути в атмосферу автоспорту та відчути приплив адреналіну на шляху до перемоги.

Forza Motorsport дозволяє змінювати зовнішній вигляд водія відповідно до епохи гоночної історії, команди та уподобань геймера. Вона також сумісна з більшістю контролерів-кермів, які підтримуються ігровою консоллю або комп'ютером.

Forza Motorsport (фото: Steam)

Краща інді-гра - Sea of Stars

Sea of Stars розповість історію двох дітей сонцестояння, які мають об'єднати сили сонця і місяця, щоб опанувати магію затемнення. Тільки з її допомогою можна впоратися з монстрами, створеними злим алхіміком Флешмансером.

Вільно досліджуйте світ завдяки системі переміщення без прив'язки до клітин і боріться з ворогами за всіма канонами захоплюючого жанру; ось тільки тут немає виснажливої прогресії, випадкових битв та окремих арен.‎

Sea of Stars (фото: PlayStation Store)

Краща дебютна інді-гра - Cocoon

Це подорож світами всередині інших світів. Опануйте механікою стрибків і розгадайте космічну таємницю.COCOON - унікальний погляд на головоломки та пригоди.

Тут кожен світ - це сфера, яку можна буквально тягати на спині. Осягайте механіку стрибків між світами: маніпулюйте ними, поєднуйте та переставляйте місцями, щоб вирішувати складні головоломки.

Cocoon (фото: Wikipedia)

Краща VR/AR гра - Resident Evil Village VR Mode

Випробуйте survival horror, яким його ще не бачили, у восьмій частині легендарної серії Resident Evil - Resident Evil Village.

Через кілька років після кошмарних подій Resident Evil 7 biohazard, що заслужила на визнання критиків, починається інша історія. Ітан Уінтерс і його дружина Міа влаштувалися на новому місці, далеко від жахів минулого. Але не встигли подружжя насолодитися безтурботним життям, як їх знову спіткала трагедія.

Особливості

Від першого лиця. Гравці візьмуть на себе роль Ітана Уінтерса і побачать кожну відчайдушну сутичку і погоню очима персонажа.

Resident Evil Village VR Mode (фото: Steam)

Краща адаптація - The Last of Us

Насолодіться емоційним сюжетом і незабутніми персонажами в грі The Last of Us, яка отримала понад 200 нагород "Гра року".

У спустошеній цивілізації, де лютують інфіковані й загартовані люди, яким вдалося вижити, головного героя на ім'я Джоел наймають, щоб вивезти 14-річну Еллі із зони військового карантину. Однак те, що розпочиналося як невеличкий підробіток, згодом перетворюється на жорстоку подорож непролазними хащами.

The Last of Us (фото: UA PLAY)

Краща підтримка гри - Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - пригодницький рольовий екшн у відкритому світі мегаполісу Найт-Сіті, де у ролі кіберпанкового найманця ви боротиметеся за виживання. Гра вдосконалена і має новий безкоштовний вміст. Налаштуйте персонажа й ігровий стиль, виконуючи завдання, нарощуючи репутацію і відкриваючи апгрейди. Будуючи взаємини і здійснюючи вибір, ви формуєте сюжет і світ навколо.

Cyberpunk 2077 (фото: Wikipedia)

Кращий саундтрек та музика - Final Fantasy XVI

Епічний світ темного фентезі, в якому доля землі вирішується могутніми айконами і домінантами, що наказують ними.

Це історія Клайва - воїна, який отримав звання Першого Щита і присягнув захищати свого молодшого брата Джошуа, домінанта Фенікса. Незабаром Клайв виявиться учасником жахливої трагедії і присягне помститися темному айкону Іфриту - таємничій сутності, яка несе лиха.

Final Fantasy XVI (фото: PlayStation)

Кращий дизайн звука - Hi-Fi RUSH

Зберіть загін колоритних союзників і проникніть у серце бездушної корпорації, де на зустрічі з вами чекають начальники всіх відділів - від виробництва до реклами та фінансів. Кожен із них готовий захищати доходи компанії до останнього, так що приготуйтеся до божевільних битв під унікальний саундтрек.

На вас чекають приголомшливі оригінальні треки, а також пісні від Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable та багатьох інших гуртів.

Hi-Fi RUSH (фото: Steam)

Краща мобільна гра - Honkai: Star Rail

Знайдіть силу першопрохідника і вирушайте в незабутню міжгалактичну одіссею. Переміщайтеся від світу до світу разом з іншими пасажирами Астрального експресу, вирішуйте конфлікти, заводьте нових друзів та відкривайте численні таємниці.

У цій грі вам доведеться відвідати незвідані і величезні регіони всесвіту, а також познайомитися з персонажами, що запам'ятовуються. Зберіть непереможну команду з чотирьох супутників і разом зупиніть загрозу, що нависла.

Honkai: Star Rail (Epic Games)

Краща кіберспортивна гра - Valorant

Створіть унікальний стиль та випробувайте себе на міжнародній сцені змагань. У вас є по 13 раундів за атакуючих та захисників. Використовуйте весь арсенал зброї та тактичних напрацювань. Один раунд - одне життя. Якщо хочете вижити, думайте швидше за опонента. Перемагайте противників у рейтингових іграх, без рангу, у бою до смерті та в режимі "Швидка установка Spike".

Valorant (фото: WIRED)

Найочікуваніша гра - Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth - друга з трьох частин Final Fantasy VII, покликаного подарувати нове життя культової серії рольових ігор.

Герої Клауд, Баррет, Тіфа, Айріс і Ред XIII втікають з тоталітарного міста Мідгар і переслідують Сефірота - одержимого помстою мечника, пов'язаного з Клаудом і вважався мертвим.

Ця неймовірна пригода припаде до душі всім - навіть тим, хто ще не грав ні Final Fantasy VII Remake, ні в оригінальну гру для PlayStation. На вас чекають кінематографічний сюжет найвищого рівня, напружені бої та просторий, багатий на деталі ігровий світ.

Final Fantasy VII Rebirth (фото: Steam)