RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Nintendo выпустила демо-версию Another Code: Recollection. Где скачать и сколько будет стоить игра

Приключения в Another Code понравятся многим (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Уже совсем скоро геймеры со всего мира смогут приобрести полноценную Another Code: Recollection. Сейчас же Nintendo предлагает скачать демоверсию этой игры.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о новой коллекции Another Code, как скачать демоверсию и сколько стоит игра.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Nintendo, Wikipedia.

Что известно об игре

Another Code: Recollection - коллекция из двух приключенческих видеоигр с элементами головоломки для игровой консоли Nintendo Switch.

В основу сюжета игры легла история о 13-летней девушке по имени Эшли. Она получает письмо от своего отца, который будто бы давно умер.

Героиня отправляется на таинственный остров, чтобы найти отца.

Оказавшись там, она сталкивается с разными загадками и препятствиями, которые нужно разгадать и преодолеть, чтобы узнать всю правду.

Интересные головоломки не дадут вам скучать (скриншот: nintendo.com)

 

Дата выпуска и стоимость

Официальный релиз коллекции намечен на 19 января 2024 года. Однако уже сейчас можно оформить предзаказ.

Стоимость игры, указанная сейчас на портале, составляет 59,99 доллара (около 2 200 гривен).

Здесь можно получить также игровой ваучер Nintendo Switch (скриншот: nintendo.com)

Где скачать демоверсию

Скачать демоверсию игры можно на официальном сайте Nintendo - по ссылке "Download demo".

Она позволит проверить, понравится ли вам полноценная игра, и даст общее понимание приключений Эшли.

Достаточно нажать на ссылку для загрузки (скриншот: nintendo.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
Nintendoігрикомп'ютери