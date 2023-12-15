Nintendo выпустила демо-версию Another Code: Recollection. Где скачать и сколько будет стоить игра

Что известно об игре

Another Code: Recollection - коллекция из двух приключенческих видеоигр с элементами головоломки для игровой консоли Nintendo Switch.

В основу сюжета игры легла история о 13-летней девушке по имени Эшли. Она получает письмо от своего отца, который будто бы давно умер.

Героиня отправляется на таинственный остров, чтобы найти отца.

Оказавшись там, она сталкивается с разными загадками и препятствиями, которые нужно разгадать и преодолеть, чтобы узнать всю правду.

Интересные головоломки не дадут вам скучать (скриншот: nintendo.com)

Дата выпуска и стоимость

Официальный релиз коллекции намечен на 19 января 2024 года. Однако уже сейчас можно оформить предзаказ.

Стоимость игры, указанная сейчас на портале, составляет 59,99 доллара (около 2 200 гривен).

Здесь можно получить также игровой ваучер Nintendo Switch (скриншот: nintendo.com)

Где скачать демоверсию

Скачать демоверсию игры можно на официальном сайте Nintendo - по ссылке "Download demo".

Она позволит проверить, понравится ли вам полноценная игра, и даст общее понимание приключений Эшли.

Достаточно нажать на ссылку для загрузки (скриншот: nintendo.com)