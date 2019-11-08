Никто не пьет мою энергию: Лолита сделала неожиданное заявление

Лолита Милявская, известная эстрадная артистка, которая переживает сейчас скандальный развод со своим супругом Дмитрием Ивановым, неожиданно разоткровенничалась о своей личной жизни. Об этом пишут российские издания.

Со своим супругом Лолита Милявская прожила почти девять лет и рассталась этим летом. Сейчас юристы пытаются доказать в суде, что их брак был фиктивным, так как у молодого человека оказались претензии на имущество артистки.

Пока тянется судебный процесс, Милявская активно работает и старается заглушить своей концертной деятельностью расстройство от неудачи в личной жизни. На фотографиях она стала появляться посвежевшей и похудевшей, что насторожило фанатов. Однако Лолита развеяла все домыслы и призналась, что в ее жизни серьезные изменения.

Лолита Милявская (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

"Я худею не для того, чтобы кому-то что-то доказать, тем более посторонним для меня людям. Просто это был не тот мужчина. Я его выгнала, когда внимательно рассмотрела. Сейчас в моей жизни нет раздражителя, никто не пьет мою энергию, и я стала спокойнее. Плюс за мной начал ухаживать приятный молодой человек", - рассказала Милявская.

Известно, что у ее мужа также появилась новая возлюбленная, хотя он признался журналистам, что сильно обижен на бывшую жену.

"Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление... Это повторялось из года в год. Лола говорит, что астролог предупреждала ее — нам не суждено быть вместе. Но ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Мне она не рассказывала о предсказании. Когда я спросил — почему, ответила, что боялась потерять. Плюс ко всему я хотел совместных детей, а Лола — нет", - рассказал Иванов.