Ніхто не п'є мою енергію: Лоліта зробила несподівану заяву

Лоліта Мілявська, відома естрадна артистка, яка переживає зараз скандальне розлучення зі своїм чоловіком Дмитром Івановим, несподівано відверто розповіла про своє особисте життя. Про це пишуть російські видання.

Зі своїм чоловіком Лоліта Мілявська прожила майже дев'ять років і розлучилася цього літа. Зараз юристи намагаються довести в суді, що їхній шлюб був фіктивним, так як у молодої людини виявилися претензії на майно артистки.

Поки тягнеться судовий процес, Мілявська активно працює і намагається заглушити своєю концертною діяльністю розлад від невдачі в особистому житті. На фотографіях вона стала з'являтися посвіжілою і схудлою, що насторожило фанатів. Однак Лоліта розвіяла всі домисли і зізналася, що в її житті серйозні зміни.

Лоліта Мілявська (фото: instagram.com/lolitamilyavskaya)

"Я худну не для того, щоб комусь щось довести, тим більше стороннім для мене людям. Просто це був не той чоловік. Я його вигнала, коли уважно розглянула. Зараз у моєму житті немає подразника, ніхто не п'є мою енергію, і я стала спокійнішою. Плюс до мене почав залицятися приємний молодий чоловік", - розповіла Милявська.

Відомо, що у її чоловіка з'явилася нова кохана, хоча він зізнався журналістам, що сильно ображений на колишню дружину.

"Неодноразово намагалися все обговорити, сідали за стіл, але не розуміли один одного, не чули. І тут вина обох: не змогли зберегти почуття. Коли рідко бачимо один одного, стає менше точок дотику, спільних тем, відбувається віддалення... Це повторювалося з року в рік. Лола каже, що астролог попереджала її — нам не судилося бути разом. Але, незважаючи ні на що, хотілося залишитися зі мною. Мені вона не розповідала про пророкування. Коли я запитав — чому, відповіла, що боялася втратити. Плюс до всього я хотів спільних дітей, а Лола — ні", - розповів Іванов.