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Лолита порвала с молодым мужем: все детали

STYLERПерсоны    04.07.2019 - 16:58
Лолита порвала с молодым мужем: все детали
Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (коллаж: РБК-Украина)

Лолита Милявская прожила с молодым супругом девять лет

Лолита Милявская объявила о расставании с супругом Дмитрием Ивановым. Об этом скандальная исполнительница сообщила на своей Instagram-странице.

По словам Лолиты,в последнее время они с мужем охладели друг к другу и, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, обоюдно приняли решение о расставании.

55-летняя звезда пишет, что не держит зла на уже экс-супруга, а наоборот гордится его смелостью и никому не позволит писать о нем гадости.

"Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - написала исполнительница.

Напоследок Милявская добавила, что сейчас она в статусе "свободна". Но это не означает, что она собирается искать себе новые приключения.

"Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой!" - резюмировала певица.

Лолита порвала с молодым мужем: все детали

Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (скрин: instagram.com/lolitamilyavskaya)

Напомним, с 44-летним теннисистом, тренером по сквошу и фитнесу Лолита Милявская прожила 9 лет. Дмитрий Иванов стал пятым супругом певицы.

Отметим, что пользователи сети поддержали певицу за мудрое решение расстаться дружески, чем жить в вечных ссорах. Они оставляют множество слов поддержки под публикацией Лолиты.

  • Лолочка, у тебя всегда будет Все хорошо.
  • Нормально! Все будет. Жизнь продолжается! Мы сильные и красивые!
  • Грустно...
  • Надеюсь,что это не очередная шутка

Лолита порвала с молодым мужем: все детали

Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (скрин: instagram.com)

  • Вы оба очень сильные честные и искренние. Желаю любви каждому.
  • Лолита вы молодец! Всегда вами восхищаюсь!
  • Надеюсь это шутка.

Лолита порвала с молодым мужем: все детали

Лолита рассталась с мужем Дмитрием Ивановым (скрин: instagram.com)

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лолита Милявская опозорилась своими высказываниями о Крыме и об украинцах.

    А также рассказывали о том, что Лолита дико опозорилась в свой день рождения.

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