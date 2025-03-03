Нікому та нічого не обіцяйте. Астролог озвучила прогноз на понеділок, 3 березня

Прогноз астропогоди на 3 березня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Після 12:40 можливі відвідування перукарні. Не варто голодувати. Цей понеділок - день обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань", - розповіла Соловйова.

3 березня треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання. Також день буде творчим, коли варто планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті.

"Усе розпочате у цей день повинно отримати свою завершеність. Настає період каяття, пробачення та виправлення помилок. Не варто давати будь-які обіцянки. Добре виконувати чиїсь просьби. Рекомендуються піст та утримання", - радить астролог.

Не варто й забувати про ретроградну Венеру. В цей період краще відмовитися від пластичних операцій, важливих, відкриття власного бізнесу та нових фінансових проектів, реєстрації шлюбу, припинення будь-яких взаємовідносин, оновлення іміджу та дизайну квартири, придбання нових гаманців.



Гороскоп на 3 березня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

3 березня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"Цього дня Місяць буде в знаку Тельця - одному з найкращих для себе положенні. Це сприятливий період для тих, чию діяльність пов’язано з заняттями із землею, її плодами, хімією, гігієною, бізнесом, всіма справами, які стосуються води, музикою, співом, антикваріатом. Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - розповіла Соловйова.

Окрім цього, до 9 березня Юпітер буде у руйнівному градусі Близнюків️. Такий градус притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

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