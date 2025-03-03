Никому и ничего не обещайте. Астролог озвучила прогноз на понедельник, 3 марта

Прогноз астропогоды на 3 марта

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. После 12:40 возможны посещения парикмахерской. Этот понедельник - день избрания цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний", - рассказала Соловьева.

3 марта нужно активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения. Также день будет творческим, когда стоит планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни.

"Все начатое в этот день должно получить свою завершенность. Наступает период раскаяния, прощения и исправления ошибок. Не стоит давать какие-либо обещания. Хорошо выполнять чьи-то просьбы. Рекомендуются пост и воздержание", - советует астролог.

Не стоит и забывать о ретроградной Венере. В этот период лучше отказаться от пластических операций, важных, открытия собственного бизнеса и новых финансовых проектов, регистрации брака, прекращения любых взаимоотношений, обновления имиджа и дизайна квартиры, приобретения новых кошельков.



Гороскоп на 3 марта (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

3 марта - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

"В этот день Луна будет в знаке Тельца - одном из самых лучших для себя положении. Это благоприятный период для тех, чья деятельность связана с занятиями с землей, ее плодами, химией, гигиеной, бизнесом, всеми делами, которые касаются воды, музыкой, пением, антиквариатом. Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - рассказала Соловьева.

Кроме этого, до 9 марта Юпитер будет в разрушительном градусе Близнецов️. Такой градус притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

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