Календар стрижок на березень. Коли можна змінювати зачіску, щоб не зіпсувати волосся
Календар стрижок на березень допоможе вам заздалегідь спланувати похід до перукаря, якщо ви хочете міняти зачіску за місячним календарем. Вважається, що деякі дні можуть бути максимально вдалими, але є й ті, які зовсім не підходять для зміни іміджу.
Коли можна стригтися в березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Сприятливі дні для стрижки та фарбування в березні
- 3-4 березня - стрижка в ці дні сприяє швидкому росту волосся і його зміцненню. Фарбування буде стійким і насиченим.
- 6 березня - день Місяця, що зростає, вважається прекрасним моментом для оновлення зачіски, волосся буде слухняним і блискучим
- 9 березня - стрижка цього дня додасть волоссю об'єму, а фарбування пройде успішно
- 11-12 березня - ідеальні дні для кардинальної зміни іміджу, волосся буде легко піддаватися укладанню
- 17 березня - стрижка на Місяць, що спадає, допоможе надовго зберегти форму зачіски, а фарбування буде рівномірним
- 20 березня - сприятливий час для оновлення зачіски, волосся буде міцним і здоровим
- 26-27 березня - стрижка в ці дні зміцнить волосся і сповільнить його ріст, що допоможе довше зберегти форму зачіски.
Коли стригтися в березні - вдалі дні (фото: Getty Images)
Несприятливі дні для стрижки та фарбування
Однак є не тільки вдалі дні. Деякі дати можуть виявитися не найкращими для зміни зачіски, все через фази Місяця.
Коли не можна стригтися в березні:
- 1-2 березня - стрижка може призвести до неслухняного волосся, а фарбування може дати непередбачуваний результат
- 14 березня - у день повного Місяця не рекомендується проводити будь-які маніпуляції з волоссям, краще присвятити день доглядовим процедурам.
- 15-16 березня - стрижка в ці дні може призвести до ламкості волосся, а фарбування буде нестійким
- 22-23 березня - невдалий час для зміни зачіски, волосся може стати жорстким і неслухняним
- 29 березня - стрижку і фарбування краще відкласти, оскільки волосся цього дня особливо чутливе.
Чому з'явилися календарі стрижок за місячним календарем
Календарі стрижок за місячним циклом з'явилися ще в давнину, коли люди помітили зв'язок між фазами Місяця і різними аспектами життя, включно зі станом волосся. Вважалося, що Місяць впливає на ріст і силу шевелюри так само як і на припливи та відливи в океанах.
Астрологи та езотерики вірять, що стрижка в певні дні може прискорити або, навпаки, сповільнити ріст волосся, зробити його густішим або послабити. У багатьох культурах існували традиції підстригатися саме за місячним календарем, а деякі дати вважалися сприятливими або небажаними. Згодом ці уявлення вкоренилися в народних звичаях і передавалися з покоління в покоління, а сьогодні залишаються популярними навіть у сучасній б'юті-індустрії.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: місячний календар, Joy Pup.