ua en ru
Нд, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Понеділок - нове життя. Цим знакам Зодіаку судилося знайти своє щастя вже днями

Неділя 02 березня 2025 21:03
UA EN RU
Понеділок - нове життя. Цим знакам Зодіаку судилося знайти своє щастя вже днями Яким знакам Зодіаку пощастить із понеділка (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий тиждень, з 3 по 9 березня, буде особливо вдалим для представників трьох знаків Зодіаку. Річ у тім, що доля дасть їм змогу знайти щастя і почати все з чистого аркуша.

Кому гороскоп на тиждень обіцяє особливий сюрприз, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Spiritualify.

Скорпіон

На вас чекають небувалі зміни, до яких вам точно варто підготуватися. Налаштовуйтеся на те, що вам просто не сховатися від урагану подій і пригод. Все буде добре, адже удача вирішила багато в чому вам допомогти.

Однак якщо ви дійсно хочете почати нове життя, то вже з понеділка потрібно діяти. Відмовтеся від шкідливих звичок і непотрібних зобов'язань, через які ви багато втрачали. Настав час замислитися про свої інтереси і впустити в життя справжнє щастя.

Риби

Гороскоп на тиждень обіцяє вам період гармонії, починайте насолоджуватися тим, що маєте. Пора зупинитися в гонці за примарними мріями, дозвольте собі трохи відпочити. Буря вщухає, а зміни будуть максимально легкими і не принесуть жодних проблем.

Впустіть щастя у своє життя і не намагайтеся встигнути все й одразу. Зірки радять вам обрати новий напрямок, у якому можна починати рухатися вже днями. Усе вийде, важливий лише баланс.

Телець

Починайте нове життя вже з понеділка, зосередьтеся на важливих речах і не розпорошуйтеся на дрібниці. Заручіться підтримкою близьких і підкорюйте нові висоти. Не варто чекати, поки диво вас знайде, час ухвалювати важливі рішення.

Не сумнівайтеся у своїх силах і відкиньте "шкідливі" поради, які можуть вам нав'язувати вороги. Поруч із вами могла зачаїтися нечесна людина, проте ви без особливих зусиль зможете дати їй відсіч. Важливо лише не боятися, все у ваших руках.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
NEWS
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення