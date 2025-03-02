Ретроградна Венера: кому найбільше пощастить та як пережити цей період, аби не потонути у проблемах
Починається період ретроградної Венери, який часто вважають важким та навіть небезпечним. Втім, не все так погано, як здається.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала важливі поради й розповіла, що заборонено робити в період ретро-Венери.
"2 березня 2025 року почнеться ретроградний рух Венери. До 13 квітня включно спостерігачам на Землі здаватиметься, що планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства йде у зворотному напрямку", - розповіла астролог.
"Таке явище відбувається регулярно один раз на приблизно півтора року. У цьому немає нічого незвичайного. Головне - розуміти: що і коли слід робити у ці дні, щоби використовувати цей час максимально результативно для себе", - додала вона.
Особливо це стосується тих, хто має у своєму індивідуальному гороскопі астрологічні елементи:
- в 1-11 градусах Лева, Стрільця, Овну, Терезів, Близнюків, Водолія, Раку, Козерогу
- у 25-30 градусах Раку, Риб, Скорпіону, Тельця, Діви, Козерогу, Близнюків, Стрільця.
Також Венера вплине на людей, які народилися:
- з 14 до 31 березня
- з 14 травня до 1 червня
- з 14 червня до 2 липня
- з 16 червня до 3 серпня
- з 16 вересня до 3 жовтня
- з 16 листопада до 2 грудня
- з 15 грудня до 1 січня
- з 14 по 30 січня.
"Також, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна Венера під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси", - зазначила астролог.
У період з 2 березня до 13 квітня варто відмовитися від наступних справ:
- пластичні операції та серйозні косметологічні процедури
- підписання важливих угод та отримання кредитів
- відкриття власного бізнесу та започаткування нових фінансових проєктів
- реєстрація шлюбу
- припинення будь-яких взаємовідносин
- оновлення свого іміджу та дизайну квартири
- купівлю дорогого одягу, прикрас і предметів мистецтва
- початок нових стосунків або перехід на наступний ступінь вже існуючих.
Цікаво, зазначила Соловйова, що в цей період не рекомендується купувати новий гаманець: є ймовірність того, що гроші в ньому не будуть водитися.
В період ретроградної Венери:
- аналізуємо свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень
- вирішуємо питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавляємося накопичених образ
- проводимо ревізію гардероба та аксесуарів
- наводимо лад у гаманці
- займаємось творчістю.
У такий період, вважає астролог, можна вдало придбати речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат. А ще треба врахувати, що ці рекомендації стосуються не лише ретроградності, але й так званого "тіньового" періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.
"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільним для всіх нас стане головний урок ретро-Венери - навчитися приймати та не егоїстично любити себе", - наголосила Соловйова.
"Друга планета Сонячної системи відповідає у тому числі за взаємини та фінанси. І чим збалансованіші в людини взаємини із самим собою, тим стабільніше її матеріальне становище. Звісно, треба цінувати оточуючих, але поділитися з іншими можна лише тим, що є в тебе самого. Тому діліться своєю душевною гармонією, і тоді світ обов'язково відповість вам взаємністю", - резюмувала вона.
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