Ретроградна Венера: кому найбільше пощастить та як пережити цей період, аби не потонути у проблемах

Починається період ретроградної Венери, який часто вважають важким та навіть небезпечним. Втім, не все так погано, як здається.

"2 березня 2025 року почнеться ретроградний рух Венери. До 13 квітня включно спостерігачам на Землі здаватиметься, що планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства йде у зворотному напрямку", - розповіла астролог.

"Таке явище відбувається регулярно один раз на приблизно півтора року. У цьому немає нічого незвичайного. Головне - розуміти: що і коли слід робити у ці дні, щоби використовувати цей час максимально результативно для себе", - додала вона.

Особливо це стосується тих, хто має у своєму індивідуальному гороскопі астрологічні елементи:

в 1-11 градусах Лева, Стрільця, Овну, Терезів, Близнюків, Водолія, Раку, Козерогу

у 25-30 градусах Раку, Риб, Скорпіону, Тельця, Діви, Козерогу, Близнюків, Стрільця.

Також Венера вплине на людей, які народилися:

з 14 до 31 березня

з 14 травня до 1 червня

з 14 червня до 2 липня

з 16 червня до 3 серпня

з 16 вересня до 3 жовтня

з 16 листопада до 2 грудня

з 15 грудня до 1 січня

з 14 по 30 січня.

"Також, незалежно від того, коли народилася людина, необхідно перевірити, в якій сфері її гороскопу буде знаходитися транзитна Венера під час своєї ретроградності: там треба буде щось переоцінити, виправити та пропрацювати певні ситуації та процеси", - зазначила астролог.

У період з 2 березня до 13 квітня варто відмовитися від наступних справ:

пластичні операції та серйозні косметологічні процедури

підписання важливих угод та отримання кредитів

відкриття власного бізнесу та започаткування нових фінансових проєктів

реєстрація шлюбу

припинення будь-яких взаємовідносин

оновлення свого іміджу та дизайну квартири

купівлю дорогого одягу, прикрас і предметів мистецтва

початок нових стосунків або перехід на наступний ступінь вже існуючих.

Цікаво, зазначила Соловйова, що в цей період не рекомендується купувати новий гаманець: є ймовірність того, що гроші в ньому не будуть водитися.

В період ретроградної Венери:

аналізуємо свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень

вирішуємо питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавляємося накопичених образ

проводимо ревізію гардероба та аксесуарів

наводимо лад у гаманці

займаємось творчістю.

У такий період, вважає астролог, можна вдало придбати речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат. А ще треба врахувати, що ці рекомендації стосуються не лише ретроградності, але й так званого "тіньового" періоду, який триває за тиждень до і тиждень після початку та завершення зворотного руху планети.

"Звичайно ж, у кожного з нас, залежно від індивідуального гороскопа, програватимуться свої життєві сценарії. Однак спільним для всіх нас стане головний урок ретро-Венери - навчитися приймати та не егоїстично любити себе", - наголосила Соловйова.

"Друга планета Сонячної системи відповідає у тому числі за взаємини та фінанси. І чим збалансованіші в людини взаємини із самим собою, тим стабільніше її матеріальне становище. Звісно, треба цінувати оточуючих, але поділитися з іншими можна лише тим, що є в тебе самого. Тому діліться своєю душевною гармонією, і тоді світ обов'язково відповість вам взаємністю", - резюмувала вона.

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