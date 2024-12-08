Ніколи не заморожуйте ці 7 продуктів через велику шкоду для здоров'я

Не всі продукти підходять для заморожування в морозильній камері. Оскільки після цього вони можуть зіпсуватися чи стати небезпечними для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Ці мікроорганізми можуть активізуватися під час розморожування та становити небезпеку для здоров’я, якщо споживати їх у великих кількостях.
При повторному заморожуванні продуктів відбувається:
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