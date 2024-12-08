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Ніколи не заморожуйте ці 7 продуктів через велику шкоду для здоров'я

Які продукти не можна заморожувати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не всі продукти підходять для заморожування в морозильній камері. Оскільки після цього вони можуть зіпсуватися чи стати небезпечними для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Які продукти не можна заморожувати

Ці мікроорганізми можуть активізуватися під час розморожування та становити небезпеку для здоров’я, якщо споживати їх у великих кількостях.

При повторному заморожуванні продуктів відбувається:

  • Погіршення структури - при замерзанні волога всередині волокон продуктів перетворюється на кристали льоду, і це руйнує клітинні мембрани, а повторне заморожування посилює цей ефект, оскільки з кожним новим заморожуванням кристали стають все більшими
  • Втрата вологи - волога з волокон їжі акумулюється в кристали льоду, а після розморожування не повертається назад, тому повторні цикли заморожування і розморожування призводять до її втрати
  • Втрата поживних речовин - повторні цикли заморожування та розморожування можуть призвести до втрати вітамінів та мінералів, а білок у м’ясі та рибі від цього просто руйнується
  • Ріст бактерій - повторне розморожування може сприяти розмноженню бактерій та інших мікроорганізмів на продукті, що підвищує ризик харчових отруєнь чи інфекцій
  • Втрата якості - якість продуктів може знижуватися при повторному заморожуванні та розморожуванні. Це може призвести до зміни текстури, смаку та аромату продукту
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Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'яМорозильна камера